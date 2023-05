Deutschland liefert der Ukraine weitere Waffen, darunter Panzer vom Typ Leopard I (IMAGO / Sven Simon)

Verteidigungsminister Pistorius sprach von einem wertvollen Beitrag an dringend benötigtem militärischen Material. Zugleich dämpfte er Hoffnungen auf ein rasches Ende des Kriegs. Deutschland werde jede Hilfe leisten, die es leisten könne, und so lange dies nötig sei, betonte Pistorius.

Der EU-Außenbeauftragte Borrell begrüßte die Ankündigung neuer deutscher Waffenlieferungen an die Ukraine. Er lade alle Mitgliedstaaten ein, diesem Beispiel zu folgen, sagte Borrell am Rande eines EU-Treffens mit dem ukrainischen Außenminister Kuleba in Schweden. Die ukrainischen Streitkräfte benötigten allein für den Kampf im Gebiet um die Stadt Bachmut täglich rund 1.000 Artilleriegeschosse, so Borrell.

