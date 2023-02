Ein Leopard-2-Panzer der Bundeswehr (picture alliance / dpa / Michael Kappeler)

Wie das Verteidigungsministerium in Berlin mitteilte, handelt es sich um Rüstungsgüter aus den Beständen der Bundeswehr. Bundeskanzler Scholz hatte der Ukraine im Januar die Lieferung von zunächst 14 Kampf- und 40 Schützenpanzern zugesagt. In Absprache mit den USA und anderen europäischen Partnern hatte die Bundesregierung der Lieferung von schweren Waffen zugestimmt. Polen hat nach Angaben von Ministerpräsident Morawiecki bereits die ersten vier Kampfpanzer deutscher Bauart vom Typ Leopard 2 an die Ukraine geliefert. Schweden kündigte an, bis zu zehn Leopard-2-Panzer zu liefern. Dies erfolge in enger Abstimmung mit Deutschland, sagte Regierungschef Kristersson. Auch die USA kündigten heute weitere Waffenlieferungen in Milliardenhöhe an.

Die EU-Staaten haben sich derweil auf das zehnte Paket mit Sanktionen gegen Russland verständigt. Die neuen Strafmaßnahmen sehen unter anderem zusätzliche Handelsbeschränkungen vor, wie die schwedische EU-Ratspräsidentschaft in Brüssel mitteilte.

Weiterführende Informationen

In unserem Newsblog zum Krieg in der Ukraine und seinen Auswirkungen finden Sie einen Überblick über die jüngsten Entwicklungen, den wir laufend aktualisieren.

Diese Nachricht wurde am 25.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.