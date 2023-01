Kein deutsches Weltraumgesetz

Freie Raumfahrt für freie Weltraumbürger

In Deutschland sind kaum Vorschriften zu beachten, wenn man Raketen ins All schießen will. Der Betrieb eines Schnellimbiss ist deutlich stärker reguliert als der eines Raumfahrtunternehmens.

Von Dirk Lorenzen | 17.01.2023