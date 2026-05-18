Internationale Erhebung

Symbolfoto zum Thema sexuelle Gewalt gegen Minderjährige (Nicolas Armer/dpa)

Dazu untersuchte die Denkfabrik "Economist Impact" insgesamt 60 Länder und stufte Deutschland nach Australien und Großbritannien auf Platz drei ein.

Grundlage der Bewertung waren den Angaben zufolge 23 Indikatoren wie etwa Gesetze, Richtlinien und Programme, die Behörden anbieten, um Kinder zu schützen und im Fall von erlebter Gewalt aufzufangen.

Sehr gut bewertet wurden etwa Angebote wie Rechtsbeistand, Zugang zu kostenloser Unterstützung und Wege zur Entschädigung. Nachholbedarf sehen die Autoren dagegen in der Kategorie "Vorbeugung", in der Deutschland lediglich Platz 20 zugesprochen wurde. Dabei wurden Maßnahmen bewertet, die das Risiko von sexuellem Missbrauch von Kindern verringern können, wie schnell bei einem Verdacht auf Missbrauch reagiert wird, wie Eltern und Betreuungspersonen unterstützt werden oder ob es leicht zugängliche Hotlines gibt.

Diese Nachricht wurde am 18.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.