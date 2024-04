Militärhilfe für Ukraine

Ukrainische Fahne (Symbolbild) (Liane Bednarz)

Das teilten Sprecher des Außen- und Verteidigungsministeriums mit. Deutschland habe sich in diesem Zusammenhang unter anderem an Partner bei NATO und der Europäischen Union gewandt, hieß es. Die Initiative "Immediate Action on Air Defense" sei darauf ausgerichtet, eine größere Menge an Staaten zu aktivieren und zu motivieren. Es gehe darum, die Ukraine schnellstmöglich bei der Flugabwehr noch stärker zu unterstützen. Das Land brauche mehr weitreichende Waffensysteme.

Diese Nachricht wurde am 17.04.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.