Verteidigungsbündnis

Der Bund springe bei der Führung des Verbands SNMG1 mit der Fregatte "Sachsen" ein, sagte Pistorius. Hintergrund ist, dass Großbritannien eines seiner Kriegsschiffe abgezogen hat - nach dem Einschlag einer iranischen Drohne auf dem britischen Militärstützpunkt auf Zypern.
Der NATO-Marineverband SNMG ist für den Bereich Nordatlantik, Nordsee und Ostsee zuständig. In wechselnder Zusammensetzung nimmt er auch an Manövern und Übungen teil.
Diese Nachricht wurde am 24.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.