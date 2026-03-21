Iran-Krieg

Eine von iranischem Gebiet abgeschossene Rakete. (Archivbild) (picture alliance / ZUMAPRESS.com / Str)

Die Länder, darunter Deutschland und Frankreich, die Vereinigten Arabischen Emirate und Bahrain sowie Japan, Südkorea und Australien verurteilten insbesondere die iranischen Angriffe auf kommerzielle Schiffe sowie Öl- und Gasanlagen in der Region. In einer gemeinsamen Erklärung hieß es, Menschen in allen Teilen der Welt bekämen die Auswirkungen zu spüren, vor allem die Verwundbarsten.

Israel und die USA griffen erneut die iranische Atomanlage Natans aus der Luft an. Dabei soll nach iranischen Angaben keine Radioaktivität freigesetzt worden sein. Auch die Internationale Atomenergiebehörde bestätigte die Angaben und forderte beiden Seiten zu militärischer Zurückhaltung auf. Es gelte, jedes Risiko eines Atomunfalls zu vermeiden, schrieb IAEA-Chef Grossi.

Diese Nachricht wurde am 21.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.