Der Persische Golf, die Straße von Hormus und der Golf von Oman in einer Satellitenaufnahme (undatiert). (picture alliance / dpa | NASA: The Visible Earth (undatiertes Archivbild))

Teheran solle unverzüglich seine Versuche stoppen, die wichtige Meerenge durch Drohgebärden, das Verlegen von Minen sowie Drohnen- und Raketenangriffe zu blockieren, hieß es in einer gemeinsamen Erklärung. Diese wurde von den Staats- und Regierungschefs Deutschlands, Frankreichs, Großbritanniens, Italiens, der Niederlande und Japans unterzeichnet. Weiter heißt es, die Staaten seien bereit, zum Schutz der Handelsschifffahrt in der Region aktiv zu werden. Alle Angriffe gegen zivile Infrastruktur, einschließlich Öl- und Gas-Anlagen müssten unverzüglich beendet werden. Die USA und Israel wurden in der Erklärung nicht erwähnt.

Diese Nachricht wurde am 20.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.