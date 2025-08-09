Nahost-Krieg

Israelischer Wachturm an der Grenze zum Gaza-Streifen; am Horizont Gaza-Stadt. (AFP / Gil Cohen-Magen)

Die Staaten fordern zudem von der militant-islamistischen Hamas eine sofortige Freilassung der Geiseln und die Entwaffnung der Terrorgruppe. Mit dem Thema befasst sich am Sonntag der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen in New York in einer Dringlichkeitssitzung. Beantragt wurde sie unter anderem vom palästinensischen UNO-Botschafter. UNO-Generalsekretär Guterres erklärte, der Schritt Israels würde das unvorstellbare Leid der Bevölkerung in dem Palästinensergebiet noch verschlimmern.

Internationale Kritik

Das israelische Sicherheitskabinett hatte den Plan zur Einnahme von Gaza-Stadt in der Nacht zum Freitag gebilligt. Die Entscheidung löste auch bei der EU und vielen anderen Staaten starke Kritik aus: EU-Ratspräsident Costa forderte die israelische Regierung auf, ihren Beschluss zu überdenken. Costa betonte, Israel untergrabe mit der Ausweitung des Einsatzes unter anderem grundlegende Prinzipien des Völkerrechts. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen riet Israel, die Entscheidung über eine Ausweitung des Armeeeinsatzes im Gazastreifen zu überdenken.

Kritik auch aus Großbritannien und Frankreich

Der britische Premierminister Starmer erklärte, das Vorhaben, die Kontrolle über die Stadt Gaza zu übernehmen, werde nur zu weiterem Blutvergießen führen. Das französische Außenministerium verurteilte den israelischen Plan "auf das Schärfste". Dieser drohe, in eine "absolute Sackgasse" zu führen, erklärte das Ministerium. Belgien bestellte die israelische Botschafterin ein. Das Außenministerium in Brüssel teilt mit, es wolle seine "völlige Ablehnung" dieser Entscheidung zum Ausdruck bringen.

Auch jüdische NGO warnt vor Risiken

Die US-amerikanische Nichtregierungsorganisation American Jewish Committee mahnte , die gravierenden Risiken einer vollständige Übernahme von Gaza-Stadt dürften nicht übersehen werden. Man teile die tiefe Besorgnis vieler Israelis sowie der Familien der Geiseln, dass das Leben der verbliebenen Entführten gefährdet werde und sowohl unter israelischen Soldaten als auch unter palästinensischen Zivilisten hohe Verluste drohten.

Diese Nachricht wurde am 10.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.