Spionagevorwürfe

Die russische Botschaft in Berlin (picture alliance / Zumapress / Michael Kuenne)

Das Auswärtige Amt teilte mit, die Bundesregierung toleriere keine Spionage in Deutschland. Man habe heute den russischen Botschafter einbestellt und ihm die Ausweisung der betreffenden Person mitgeteilt, die im Auftrag von Russland spioniert habe.

Gestern war in Berlin eine Frau festgenommen worden, die der Agententätigkeit für einen russischen Geheimdienst verdächtigt wird. Die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe erklärte, die deutsch-ukrainische Staatsangehörige habe einem Kontaktmann in der russischen Botschaft Informationen mit Bezug zum Ukraine-Krieg verschafft. Sie habe Erkundigungen über Standorte der Rüstungsindustrie, Drohnentests und geplante Lieferungen von Drohnen an die Ukraine eingeholt. Nach Informationen des "Spiegel" betrifft die Ausweisung den Kontaktmann der Verdächtigen.

