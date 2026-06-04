Vereinte Nationen

Hessens Minister für Internationales, Pentz, zog den Umfang deutscher Zahlungen in Zweifel. Eine der größten Volkswirtschaften der Erde sitze nicht mit am Tisch, wenn wichtige Entscheidungen getroffen würden, sagte der CDU-Politiker der "Bild". Wenn Deutschland künftig nicht den Einfluss habe, der dem Land zustehe, stelle sich die Frage, warum man weiter so viel Geld in die Vereinten Nationen investiere. - Nach den USA ist Deutschland zweitgrößter Geldgeber mit Gesamtbeiträgen von zuletzt rund 5 Milliarden Euro jährlich. Anstelle Deutschlands wurden gestern Portugal und Österreich für zwei Jahre in den UNO-Sicherheitsrat gewählt.
Die Opposition im Bundestag machte Kanzler Merz und Außenminister Wadephul verantwortlich. Sie sprach von Blamage. Die Bundesregierung habe Deutschlands Ansehen in der Welt verspielt. Wadephul verwies zur Erklärung auf russische Stimmungsmache gegen Deutschland und auf den Nahostkonflikt, in dem Deutschland immer eine besondere Verantwortung für Israel wahrnehmen müsse.
Diese Nachricht wurde am 04.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.