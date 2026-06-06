Nationalspieler Lennart Karl beim Abschlusstraining (picture alliance / Eibner-Pressefoto / Scott Coleman)

Wie ein Sprecher des Deutschen Fußball-Bundes mitteilte, zog sich der 18-Jährige beim Abschlusstraining der deutschen Nationalmannschaft vor dem heutigen letzten Testspiel in Chicago gegen die USA einen Muskelbündelriss im linken Oberschenkel zu. Bundestrainer Julian Nagelsmann nominierte für Karl den Leipziger Offensivspieler Assan Ouédraogo nach.

Bei der WM-Generalprobe wird Torhüter Manuel Neuer noch nicht dabei sein. Man wolle kein Risiko eingehen, sagte Bundestrainer Julian Nagelsmann. Neuer werde aber in Richtung erstes Gruppenspiel topfit sein und nächste Woche ins Mannschaftstraining einsteigen, betonte Nagelsmann. Zuvor hatte der Torhüter auch im Abschlusstraining gefehlt. Der 40-jährige Weltmeister von 2014 laboriert an seiner vor drei Wochen erlittenen Wadenverletzung. Damit dürfte am Samstagabend im ausverkauften Soldier Field erneut Oliver Baumann zwischen den Pfosten stehen.

Diese Nachricht wurde am 06.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.