Rochaden bei DFB und DFL

Der deutsche Fußball steht vor wichtigen Entscheidungen (picture alliance / dpa / Boris Roessler)

Der deutsche Fußball befindet sich in einer Schieflage. Schon zum zweiten Mal in Folge ist die deutsche Fußball-Nationalmannschaft bereits in der Vorrunde einer Weltmeisterschaft ausgeschieden. Mit dem WM-Viertelfinale war beim DFB kalkuliert worden. Acht Millionen Euro an FIFA-Prämien fehlen nach dem Vorrunden-Aus. Dazu kommen das schwindende Zuschauerinteresse und die massive Kritik am DFB und an seinem Umgang mit politischen und gesellschaftlichen Themen. Auch in der Bundesliga gibt es einige Baustellen und Personaldebatten.

DFB-Direktor Oliver Bierhoff ist der Erste, der die Konsequenzen gezogen hat. Nach 18 Jahren verlässt er den DFB. Damit endet die einst goldene Ära, die durch den WM-Titel 2014 gekrönt wurde. Auch Bundestrainer Hansi Flick droht damit, hinzuschmeißen. Sein Vertrag läuft bis 2024, in diesem Jahr findet die Europameisterschaft in Deutschland statt.

DFB-Präsident Neuendorf hatte noch vor dem Abflug aus Katar Oliver Bierhoff und Bundestrainer Hansi Flick eine Frist von wenigen Tagen gesetzt, um eine sportliche Analyse vorzunehmen. Das dauert normalerweise Wochen oder sogar Monate.

Nun gibt es viele Spekulationen um die Zukunft der sportlichen Führung. Flick hatte sich in einem Statement enttäuscht über Bierhoffs Vertragsauflösung geäußert und indirekt das Signal gesendet, dass er sich eine weitere Zusammenarbeit mit Bierhoff gewünscht hätte - und dass er möglicherweise nicht jeden Nachfolger von Bierhoff akzeptieren wird.

Bis zur Heim-EM soll der deutsche Fußball wieder in der Spur sein. Doch seit Jahren seien keine Bestands- und Qualitätsanalysen gemacht worden, kritisiert DFB-Experte Thomas Kistner im Dlf. Man sei mit der gleichen Erwartung und Situation in das WM-Turnier gegangen wie vier Jahren zuvor. "Der DFB ist eine Blase geworden, die gefährlich für ihn selbst ist. Das ist ein Kameradsschaftszweck-Verbund geworden." Mit der Änderung auf der einen Position sei es auf keinen Fall getan, sagte Kistner im Dlf.

Ein Name, der jetzt häufiger genannt wird, ist Matthias Sammer. Er war bereits von 2006 bis 2012 als Sportmanager und Nachwuchskoordinator beim DFB. In den vergangenen Jahren hat er sich aus gesundheitlichen Gründen aus dem operativen Geschäft zurückgezogen, ist aber zum Beispiel als Berater bei Borussia Dortmund tätig. Nach Informationen der Sportschau könnte Sammer zum DFB zurückkehren, wahrscheinlich eher in zweiter Reihe, in welcher Form auch immer.

Weitere Kandidaten könnten Hertha-Geschäftsführer Fredi Bobic oder auch Ex-Nationalspieler Thomas Hitzlsperger sein, der aktuell als ARD-Experte arbeitet und aus seiner Zeit beim VfB Stuttgart über Erfahrung im Funktionärsbereich verfügt.

Der Geschäftsführer von Borussia Dortmund, Hans-Joachim Watzke, wird immer mehr zur Schlüsselfigur im deutschen Fußball. Der erfahrene Bundesliga-Manager mischt gleich in mehreren einflussreichen Rollen mit: Als Aufsichtsratschef der DFL ist er automatisch auch Vizepräsident des DFB.

DFB-Präsident Neuendorf hat den krisenerprobten Watzke nach dem WM-Aus als Fachmann und Entscheider an seine Seite geholt und zum ausgerufenen DFB-Gipfeltreffen mit den sportlich Verantwortlichen eingeladen. Eigentlich sollte bei dieser WM-Analyse neben Neuendorf, Watzke und Bundestrainer Flick auch Bierhoff zugegegen sein. Bei den Gesprächen zu dessen Vertragsauflösung soll Watzke ebenfalls dabei gewesen sein.

DFB-Boze Hans Joachim Watzke und DFB-Präsident Bernd Neuendorf vertiefen ihre Zusammenarbeit (picture alliance / SvenSimon / Frank Hoermann / SVEN SIMON)

Außerdem rumort es seit Wochen bei der DFL, auch hier ist Watzke entscheidend beteiligt: Donata Hopfen, Vorsitzende der Geschäftsführung, soll das Vertrauen des von Watzke geführten Aufsichtsrates verloren haben und steht nach weniger als einem Jahr offenbar vor der Ablösung.

Die Unruhe in der Fußball-Bundesliga ist groß. Donata Hopfen war erst im Januar ins Amt gekommen. Sie hat es offenbar nicht geschafft, die größten Probleme der Bundesliga zur Zufriedenheit zu lösen. Die Nachfolgerin des 2021 überraschend zurückgetretenen Christian Seifert soll ihre Kritiker bei wichtigen Themen nicht überzeugt haben.

Unter anderem hatte sie mit der Andeutung der Verlegung des DFL Supercups nach Saudi-Arabien für heftige Diskussionen gesorgt. Auch ihr Umgang mit den ungeklärten Problemen der 50+1-Regel, der Digitalisierung, dem Einstieg eines Investors, der Auslandsvermarktung, dem neuen Grundlagenvertrag mit dem DFB und der kommenden Ausschreibung der Medienrechte ernteten Kritik.

Seifert hingegen hat in seiner 16-jährigen Amtszeit viele Erfolge verbucht: Neben zahlreichen äußerst lukrativen TV-Verträgen, die den Vereinen viel Geld in die Kassen gespült haben, rettete er mit seinem auch international gelobten und kopierten Hygienekonzept und der Austragung von Geisterspielen während der Coronakrise viele Klubs vor dem Bankrott.

Der DFL-Aufsichtsrat unter dem Vorsitz von Hans Joachim Watzke diskutiert daher am 7. Dezember nach Medienberichten darüber, DFL-Geschäftsführerin Donata Hopfen abzusetzen und ihren Vertrag zum Jahresende aufzulösen. Es soll eine Interimslösung bis zum Saisonende mit einer Doppelspitze aus Oliver Leki (Vorstand SC Freiburg) und Axel Hellmann (Vorstand Eintracht Frankfurt) geben.

Viele. Hier die wichtigsten:

Verteilung des Geldes

Die Unterschiede zwischen den Branchengrößen wie Bayern München oder Borussia Dortmund auf der einen Seite und Zweitliga-Aufsteigern auf der anderen sind naturgemäß groß, die Bedürfnisse sehr unterschiedlich. Zu den schwierigen Aufgaben der DFL-Führung gehört dieser Interessenausgleich.

50+1-Regel

Das Dauerbrenner-Thema hat großes Streitpotenzial. Das Kartellamt drängt auf Klärung. Die Behörde hat nicht grundsätzlich etwas gegen die nur in Deutschland geltende Einschränkung für Investoren, sondern gegen die Ausnahmeregelung für die drei Bundesliga-Klubs Bayer Leverkusen, TSG 1899 Hoffenheim und VfL Wolfsburg. Das Problem stammt noch aus der Zeit von Seifert, ist aber immer noch nicht geklärt. Die Kritik der "Wettbewerbsverzerrung" steht nach wie vor im Raum.

Inlandsvermarktung

1,1 Milliarden Euro pro Spielzeit kassiert die Liga von den deutschen Medien. Die Klubs wollen nach dem Rückgang der Einnahmen infolge der Corona-Krise beim nächsten Vertrag wieder mehr. Im ersten Quartal 2024 ist die Ausschreibung der audiovisuellen Medienrechte geplant, aber zuvor sind mehrere Schritte notwendig - wie zunächst die Abstimmung mit dem Kartellamt.

Auslandsvermarktung

Liga-Vertreter klagen fast dauerhaft über zu wenig Geld bei den Einnahmen durch den Verkauf der TV-Rechte im Ausland. International hinkt die DFL hinterher. Zuletzt gab es sogar schmerzliche Rückgänge, sie stammen noch aus Seiferts Amtszeit. Dass es bald deutlich mehr als die für diese Saison eingeplanten 190 Millionen Euro geben wird, scheint unwahrscheinlich. Zum Vergleich: Die englische Premier League kassiert zwei Milliarden Euro.

Investoren

Die DFL arbeitet derzeit daran, dass ein Teil der Medienrechte an Investoren verkauft werden kann - so wie es andere Ligen bereits getan haben. Das Projekt ist allerdings umstritten. Die von Hopfen im September angekündigten Regionalkonferenzen hat es bisher nicht gegeben.

Quellen: Maximilian Rieger, Thomas Kistner, dpa, sid, og