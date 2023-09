Für Olympia-Teilnahme

Das Aus der DFB-Frauen in der WM-Gruppenphase hat am Selbstvertrauen gezehrt. (dpa / picture alliance / Nigel Keene)

Wenn jede noch mal ein paar Prozente mehr drauflege, dann könne mehr Feuer auf dem Platz entstehen, sagte Mittelfeldspielerin Sydney Lohmann vom FC Bayern vor der Begegnung heute Abend in Bochum. Es sei nach dem WM-Debakel wichtig, trotz der Rückschläge und Probleme nicht den Glauben zu verlieren, "auch wenn es schwerfällt".

Den Auftakt in Dänemark am Freitag hatte die DFB-Auswahl in Abwesenheit der erkrankten Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg 0:2 verloren. Da nur die vier Gruppensieger weiter um die zwei europäischen Olympia-Tickets spielen dürfen, wären drei Punkte enorm wichtig.

Alerdings meinte Britta Carlson als Vertreterin von Voss-Tecklenburg, das Selbstbewusstsein sei im Moment nicht das Größte. Außerdem seien die Isländerinnen ein vergleichbares Kaliber wie Dänemark: "Sie agieren ähnlich, im gleichen System, ein bisschen anders im Spielaufbau. Wir wissen, was auf uns zukommt."

