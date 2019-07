Der Deutsche Handballbund will sich mithilfe einer Strukturreform zukunftsfähig machen. Das dafür benötige Geld sollen die aktiven Handballer beisteuern, die einen deutlich erhöhten Jahresbeitrag zahlen müssen.

Die erhöhte Jahresgebühr könne durchaus dazu führen, dass sich Mitglieder vom Handballsport zurückziehen könnten, sagte Ulf Meyhöfer, Präsident des Pfälzer Handball-Verbandes im Dlf. Vor allem Familien würde die Erhöhung des Beitrags schwer treffen. Da viele Vereine mittlerweile auch Schwierigkeiten haben, eine eigene Mannschaft zu stellen, müssten die Mannschaften längere Anfahrtswege in Kauf nehmen, um überhaupt noch auf Gegner zu treffen. Auch das sei eine Belastung für die Spieler und Familien.

Ulf Meyhöfer ist Präsident des Pfälzer Handball-Verbandes (Deutschlandradio / Ulf Meyhöfer )

Mehr Personal für die Umsetzung der Konzepte

Die Anforderung an die Landersverbände, mehr Mitglieder zu rekrutieren, stelle ihn als kleinen Landesverband mit wenigen Vereinen und Mitgliedern vor eine enorme Herausforderung. "Wir arbeiten zu 100 Prozent mit Ehrenamtlern." Zusätzliche Gelder könnte man auch gut in einen Sportkoordinator oder hauptamtlichen Geschäftsführer stecken, müsse dies dann aber an den DHB abtreten, um die Strukturreform finanzieren zu können.

Man bräuchte vor allem auch Personal, um die Konzepte des DHB umzusetzen und um sich auch intensiver in der Lehrerfortbildung zu engagieren.

Meyhöfer wies zudem noch auf das schlummernde Potenzial der Ü35-Jahrgänge hin. Bisher ende die Karriere eines Handballers mit 35, da die Angebote fehlen. In den Altersgruppen von 35 bis 65 Jahren gebe es einfach keine Mannschaften. Ein klares Versäumnis des DHB. Dabei sie diese Altersgruppe eigentlich eine sehr kaufkräftige, die eine solche Strukturreform gut finanzieren könne.