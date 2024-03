Rund 8,5 Millionen Menschen in den USA brauchen regelmäßig Insulin und wissen oft nicht, wie sie es bezahlen sollen, sagt die Patienteninitiative T1 International. (Getty Images / Rich Legg)

Fast 600 Millionen Diabetiker gibt es weltweit. 2050 werden es mehr als doppelt so viele sein: rund 1,3 Milliarden, schätzt die International Diabetes Federation . In den USA gibt es über 30 Millionen Zuckerkranke, rund 8,5 Millionen brauchen regelmäßig Insulin.

Mindestens neun Prozent der erwachsenen Deutschen seien Diabetiker, schätzt die International Diabetes Foundation, umgerechnet sieben Millionen Menschen. 2011 starben 43.000 Deutsche an den Folgen von Diabetes, 2021 schon über 150.000. Die jährlichen Kosten für das deutsche Gesundheitswesen beziffert das Robert-Koch-Institut auf fast acht Milliarden Euro jährlich. Die Kosten für die Volkswirtschaft liegen um ein Vielfaches höher.

Experten fordern schon seit langem mehr Prävention: eine bessere Kennzeichnung gesundheitsschädlicher Lebensmittel; gesünderes Essen in Kantinen, Schul- und Universitätsmensen sowie mehr Aufklärung über gesunde Ernährung und die Ursachen von Diabetes.

Diabetes mellitus, auch Zuckerkrankheit genannt, ist eine Stoffwechselerkrankung, die unbehandelt zu Nierenleiden, Nierenversagen, Nerven- und Gefäßschäden, Blindheit, Ketoazidose - einer Übersäuerung des Bluts - und Koma führen kann.

Es gibt zwei Arten: Der seltenere Typ 1, eine Autoimmunerkrankung, wird meist im Kindesalter diagnostiziert. Die Ursachen sind nur zum Teil bekannt, Menschen mit familiärer Belastung haben ein höheres Risiko. Ein Diabetes Typ 2, an dem 90 Prozent der Diabetiker leiden, ist hingegen fast immer Folge von falscher Ernährung und Übergewicht.

Beiden gemeinsam ist die nachlassende Insulinproduktion. Leicht erkrankte Typ-2-Diabetiker erhalten meist den kostengünstigen Wirkstoff Metformin. Schwerer Erkrankte und Typ-1-Diabetiker brauchen biotechnisch hergestelltes Insulin. Dieses Präparat sowie die nötigen Spritz- und Blutzuckermessutensilien sind teuer.

In Südafrika sterben inzwischen mehr Menschen an Diabetes als an HIV, Tuberkulose und Malaria zusammen. Bei Frauen ist die Zuckerkrankheit sogar häufigste Todesursache, auch weil die Erkrankung, wenn überhaupt, spät festgestellt wird.

Die Statistik zeigt die altersstandardisierte Diabetes-Prävalenz nach Weltregion für das Jahr 2021 und eine Prognose für das Jahr 2045. (International Diabetes Federation)

Viele Südafrikaner lebten nach Aussage des Diabetologen Joel Dave mit täglicher Ernährungsunsicherheit - sie wüssten nicht, ob, wann und was sie heute zu essen bekämen. Das mache das Spritzen von Insulin zu einem Risiko. Viele lebten auch in informellen Siedlungen, wo sie das Insulin nicht kühl halten könnten. Infolgedessen spritzen viele gar kein oder zu wenig Insulin.

Risikofaktor schlechte Ernährung

Ein weiterer Grund ist die einseitige Ernährung: In Afrika ernähren sich die meisten Menschen fast ausschließlich von Kohlehydraten – in Südafrika von Mais, in etlichen anderen Ländern von Maniok. Menschen in den Townships fehle Geld und Wissen, um gesund zu leben, so Joel Dave. Fastfood-Restaurants wie Kentucky Fried Chicken, Steers oder McDonald‘s werden überrannt.

Risikofaktor Bewegungsmangel

Auch der Bewegungsmangel habe zugenommen, sagt Diabetologe Joel Dave. Auf den Straßen sei es zu gefährlich, darum blieben viele zuhause. Viele laufen auch nicht mehr zu Fuß zur Arbeit, sondern nehmen einen Taxibus.

Stress setzt Diabetes-begünstigendes Cortisol frei

Stress ist ein weiterer Faktor, der die Erkrankung begünstigt, denn er setzt das Hormon Cortisol frei. Angst, Hunger und Gewalt erzeugen Stress. Das zeigt auch das Beispiel Haiti, einem Land, das von Kriminalität, Armut und Gewalt stark betroffen sei, sagt die Diabetologin Nancy Larco.

Theoretisch hat jeder Südafrikaner das Recht auf kostenlose staatliche Gesundheitsversorgung. Doch in der Praxis hängt es von der Gesundheitsverwaltung der jeweiligen Provinz ab, ob Patienten bekommen, was sie brauchen.

In den Gesundheitsstationen wird zudem nur bei offensichtlich chronisch kranken Menschen der Blutzucker gemessen. Deshalb sei die Krankheit bei rund der Hälfte der rund fünf Millionen Diabetiker Südafrikas nie diagnostiziert worden, schätzen Experten.

Risikofaktor Mangel an Wissen

Eine große Rolle spielt fehlendes Wissen über die Gefahren von Diabetes. Die Ärzte im öffentlichen Gesundheitswesen haben kaum Zeit für Gespräche mit ihren Patienten. In der Folge nehmen Patienten zum Beispiel die ihnen verordneten Medikamente oft nicht ordnungsgemäß ein.

Jährlich gibt Südafrika eine Summe von 150 Millionen Euro aus, die Hälfte davon für die Behandlung vermeidbarer Komplikationen wie Nerven-, Gefäß-, und Nierenschäden sowie Blindheit. Tatsächlich bräuchte es aber die achtfache Summe, um alle Diabetiker zu behandeln, schätzt Diabetes-Experte Patrick Ngassa Piotie.

Mali nur sieben Kinder mit Diabetes Typ 1 gezählt, sagt der französische Arzt Stéphane Besancon, der die Vor 15 Jahren habe man in dem von bewaffneten Konflikten zerrissenenMali nur sieben Kinder mit Diabetes Typ 1 gezählt, sagt der französische Arzt Stéphane Besancon, der die Hilfsorganisation Santé Diabète leitet. Heute seien es 1.500, denn inzwischen werden Kinder im Rahmen des Programms Life for a Child mit Diabetes Typ 1 in ganz Mali mit Insulin, Teststreifen und Blutzuckermessgeräten versorgt - und können deshalb überleben.

Mali: Operation nur gegen Barzahlung

In Mail gibt es keine gesetzliche Krankenversicherung, behandelt wird gegen Barzahlung. Für die rund 300.000 Diabetiker in dem Land kann das lebensbedrohlich sein, wenn eine Ketoazidose, ein lebensgefährlicher Überzucker, nicht behandelt oder eine Operation nicht durchgeführt wird.

Drei Konzerne kontrollieren seit Jahrzehnten 90 Prozent des Insulin-Weltmarktes: Eli Lilly, Sanofi und Novo Nordisk. In den USA nutzen sie das gnadenlos aus, um hohe Preise durchzusetzen. Generika, Nachahmerprodukte anderer Firmen, gibt es kaum: Die gentechnische Produktion von Insulin ist extrem aufwendig und lohnt sich nur in großen Mengen. In der Folge haben sich die Insulinpreise in den USA, wo es keine Preiskontrollen gibt, seit der Jahrtausendwende vervielfacht. Sie lagen zuletzt, im Schnitt, rund zehnmal so hoch wie in der EU.

Drei Konzerne kontrollieren den Insulin-Weltmarkt

In Deutschland gelingt es den Krankenkassen dank ihrer Marktmacht, relativ günstige Insulinpreise mit den Konzernen auszuhandeln. In den USA dagegen verhandeln die zahlreichen öffentlichen und privaten Krankenversicherungen einzeln mit den Pharmakonzernen – und schneiden dabei schlecht ab. Wer nicht krankenversichert ist, Schätzungen zufolge über 30 Millionen Menschen in den USA, muss die Präparate selbst bezahlen.

2022 setzte der US-Kongress nach langen Debatten einen Preisdeckel für Insulin durch: Die Zuzahlung wurde gesetzlich auf 35 Dollar im Monat begrenzt – allerdings nur für staatlich versicherte Rentner. Die Pharmakonzerne zeigten sich dennoch alarmiert. Sie fürchteten weitere gesetzliche Preisdeckel – und senkten freiwillig die Preise für einige Insulinpräparate. Doch die kämen nicht in allen Apotheken an, sagen Betroffene. Die Patienteninitiative T1 International fordert weiterhin einen umfassenden gesetzlichen Preisdeckel für Insulinpräparate

Zahlreiche Wissenschaftler, Ärzte und Politiker fordern seit Jahrzehnten, dass Entwicklung und Produktion lebenswichtiger Medikamente wie Insulin eine zentrale Aufgabe staatlicher Daseinsfürsorge sein müssen.

Seit fast 60 Jahren gilt der UN-Sozialpakt , den 171 Staaten ratifiziert haben. Nach diesem rechtsverbindlichen Abkommen hat jeder Mensch das Recht auf das jeweils höchste erreichbare Maß an körperlicher und geistiger Gesundheit.

In Kalifornien geht man nun voran. Der US-Bundesstaat will künftig wichtige Insulinpräparate in eigener Regie produzieren und zu Preisen anbieten, die um bis zu 90 Prozent unter denen der Industrie liegen. Voraussichtlich ab Mitte 2024 werden diese Unternehmen im staatlichen Auftrag Insulinmedikamente produzieren.

tha