Mo Asumang geht gerne in die Konfrontation. Als sogenannte "Person of Color" sucht sie das Gespräch mit denen, die sie hassen: Neonazis, Anhängern des Ku-Klux-Klans, rechtsextremen Esoterikern. Über ihre Erfahrungen und die direkten Konfrontationen mit Fremdenhass schreibt sie auch in ihrem Buch "Mo und die Arier". Die 1963 in Kassel geborene Tochter einer Deutschen und eines Ghanaers lässt sich von Drohungen nicht einschüchtern, sondern kämpft unermüdlich gegen Fremdenfeindlichkeit und für soziale Gerechtigkeit. Dafür wurde ihr 2019 das Bundesverdienstkreuz verliehen.

Erste afrodeutsche Moderatorin im deutschen Fernsehen

Mo Asumang lebt in Berlin und arbeitet als Moderatorin, Produzentin, Regisseurin, Schauspielerin und Dozentin. 1996 war sie die erste afrodeutsche Moderatorin im deutschen Fernsehen, ihre Karriere vor der Kamera führte sie unter anderem zu Roman Polanski und an die Seite von Pierce Brosnan.

"Selbstbewusstsein ist etwas, das für mich als Afrodeutsche ganz schwierig zu erreichen war", sagt Mo Asumang im Dlf. In Klassik-Pop-et cetera spielt sie Musik, die gegen Angst hilft, und erzählt von ihrer Großmutter, die sie großzog, obwohl sie als junge Frau Mitarbeiterin der SS gewesen war.





Musik-Laufplan

Titel: Where do I begin (Love story)

Länge: 02:46

Interpretin: Shirley Bassey

Komponist: Francis Lai

Label: Emi

Best.-Nr: 525873-2

Plattentitel: Diamonds are forever - The Remix Album



Titel: Grandma's hands

Länge: 01:57

Interpret: Bill Withers

Komponist: Bill Withers

Label: A&M

Best.-Nr: 85686

Plattentitel: Just as I am



Titel: "Ebbén? N'andro lontana", Arie und Romanze der Wally aus dem 1. Akt

aus: La Wally (Die Geyer-Wally), Oper in 4 Akten

Länge: 03:32

Solistin: Wilhelmina Wiggins Fernandez

Komponist: Alfredo Catalani

Label: Ariola

Best.-Nr: 170324-2

Plattentitel: Berlinale 2000, Vol. 2 - Original music from 50 years of Internationale Filmfestspiele Berlin - Songs & Sounds



Titel: Aquarius

Länge: 03:45

Interpret: Galt MacDermot

Komponist: Galt MacDermot

Label: RCA Records Label

Best.-Nr: BD 83274

Plattentitel: Hair - Original soundtrack recording



Titel: Leeloominai

Länge: 01:41

Interpret: Eric Serra

Komponist: Eric Serra

Label: Virgin

Best.-Nr: 844399-2

Plattentitel: The fifth element - Original motion picture soundtrack



Titel: Killing me softly

Länge: 02:18

Interpret: Fugees (Tranzlator Crew)

Komponist: Charles Warren Fox

Label: COLUMBIA

Best.-Nr: 483549-2

Plattentitel: The score



Titel: Song for Eli

Länge: 05:30

Interpretin: Andrea Bauer (Cello)

Komponistin: Andrea Bauer

Obertitel: Cello Songs for Silence

Label: Not on Label



Titel: Hello

Länge: 03:50

Interpretin: Adele

Komponisten: Adele Adkins, Greg Kurstin

Label: XL RECORDINGS

Plattentitel: Hello



Titel: I don't wanna be - Radio Edit

Länge: 02:05

Solistin: Mo Asumang

Komponist: Dirk Silber, Mo Asumang, Mr. Gräser

Label: WEA International



Titel: The James Bond theme

Länge: 02:09

Interpret: Moby

Komponist: Monty Norman

Label: A&M

Best.-Nr: 540830-2

Plattentitel: Tomorrow never dies "007" (James Bond - Der Morgen stirbt nie) - Music from the motion picture



Titel: Kanou

Länge: 02:57

Interpretin: Fatoumata Diawara

Komponistin: Fatoumata Diawara

Label: WORLD CIRCUIT

Best.-Nr: WLWCD 086

Plattentitel: Fatou



Titel: Roots Hymn

Länge: 01:01

Solistin: Nastassja Nass (Sopran)

Solistin: Mo Asumang

Chor: Bona Deus

Komponist: Joseph Haydn

Bearbeitung: Mo Asumang

Label: Edition MA Motion

Best.-Nr: B00598RIAS