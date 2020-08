Für sie ist die Blockflöte eins der vielfältigsten Instrumente überhaupt. Über 100 verschiedene Exemplare besitzt Dorothee Oberlinger - von der fingergroßen Garkleinblockflöte bis zur mannshohen Subkontrabassblockflöte. Darauf spielt sie Musik vom Mittelalter bis zur Gegenwart. "Man muss die Grenzen des Instruments ständig ausloten, um ausdrucksvoll spielen zu können", sagt die 1969 in Aachen geborene Virtuosin. Dann entfalte die Blockflöte eine Schönheit des Klangs, der sie berühre. Seit ihrem Solodebüt in der Londoner Wigmore Hall vor mehr als 20 Jahren spielt Dorothee Oberlinger weltweit mit namhaften Alte-Musik-Ensembles und Barockorchestern. Sie leitet als Professorin das Institut für Alte Musik am Mozarteum Salzburg, ist seit 2018 Intendantin der Musikfestspiele Potsdam Sanssouci und dirigiert regelmäßig Aufführungen von Barock-Opern.

Musik-Laufplan

Titel: Pensiero de vendetta aus: Polifemo

Länge: 02:45

Solist: Liliya Gaysina (Sopran)

Orchester: Ensemble 1700

Dirigentin: Dorothee Oberlinger

Komponist: Giovanni Bononcini

Label: Harmonia Mundi

Best.-Nr: 9746329



Titel: Ein Lied für Jetzt

Länge: 02:43

Interpret: Die Ärzte

Komponist: Die Ärzte



Titel: (1) Vergnügte Ruh, beliebte Seelenlust. Arie

aus: Kantate am 6. Sonntag nach Trinitatis (Dominica 6 post Trinitatis) für Alt, Oboe d'amore, Orgel, Streicher und Basso continuo, BWV 170

Länge: 04:35

Solist: Andreas Scholl (Countertenor)

Orchester: Orchestre du Collegium Vocale

Dirigent: Philippe Herreweghe

Komponist: Johann Sebastian Bach

Label: HARMONIA MUNDI FRANCE

Best.-Nr: 2951644



Titel: Common people

Länge: 02:44

Interpret: Pulp

Komponisten: Jarvis Cocker, Russell Senior, Candida Coyle, Nick Banks, Steve Mackey

Label: Island Records

Best.-Nr: 854329-2

Plattentitel: Common people



Titel: Chaconne. Modéré aus: Dardanus. Suite

Länge: 04:47

Orchester: Orchestra of the 18th Century

Dirigent: Frans Brüggen

Komponist: Jean-Philippe Rameau

Label: Philips

Best.-Nr: 420240-2



Titel: Badinage

Länge: 05:04

Solist: Vittorio Ghielmi (Viola da Gamba)

Solist: Luca Pianca (Laute)

Orchester: Il Suonar Parlante Orchestra

Komponist: Marin Marais

Label: ALPHA RECORDS

Best.-Nr: 9748614



Titel: Air (2)

Länge: 02:53

Interpret: Ekseption

Komponist: Johann Sebastian Bach

Label: Mercury

Best.-Nr: 538724-2

Plattentitel: Selected Ekseption



Titel: (1) Andante

aus: Konzert für Flöte, Streicher und Basso continuo G-Dur, TWV 51:G2

Länge: 02:47

Solist: Emmanuel Pahud (Flöte)

Ensemble: Berliner Barocksolisten

Dirigent: Rainer Kussmaul

Komponist: Georg Philipp Telemann



Titel: Nr. 4: Süße Stille, sanfte Quelle. Larghetto, HWV 205

aus: Neun deutsche Arien für Sopran, obligates Instrument und Basso continuo, HWV 202-210

Länge: 04:20

Solistin: Emma Kirkby (Sopran)

Ensemble: London Baroque

Komponist: Georg Friedrich Händel

Label: BIS

Best.-Nr: BIS-CD-1615



Titel: 1. Satz: Largo & 2. Satz: Presto. Fantasmi

aus: Konzert für Blockflöte, 2 Violinen und Basso continuo g-Moll, RV 104 (Concerto für Flöte "Die Nacht")

Länge: 03:34

Solistin: Dorothee Oberlinger (Blockflöte)

Ensemble: Sonatori de la Gioiosa Marca

Komponist: Antonio Vivaldi

Label: Harmonia Mundi

Best.-Nr: 019075912522