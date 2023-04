Dirigentin Joana Mallwitz stöberte als Teenagerin in Taschenpartituren wie in Lieblingsbüchern. (Lutz Edelhoff)

Musik-Laufplan

1. Satz: Allegro moderato

aus: Sinfonie Nr. 8 h-Moll, D 759

Länge: 05:38

Orchester: Berliner Philharmoniker

Dirigent: Erich Kleiber

Komponist: Franz Schubert

Label: BERLINER PHILHARMONIKER RECORDINGS

Best.-Nr: BPH 0603

A little less conversation

Länge: 01:56

Interpret: Elvis Presley (voc)

Komposition: William Everett "Billy" Strange, Mac Davis

Label: LEGACY RECORDS

Best.-Nr: 88697892072

Plattentitel: Elvis at the movies

"Marie Theres'! - Hab mir's gelobt ihn lieb zu haben"

Terzett Sophie - Marschallin - Octavian, 3. Aufzug

aus: Der Rosenkavalier. Komödie für Musik in 3 Aufzügen

Länge: 03:51

Solistin: Lucia Popp (Sopran)(Sophie)

Solistin: Claire Watson (Sopran)(Marschallin)

Solistin: Brigitte Fassbaender (Mezzosopran)(Octavian)

Orchester: Bayerisches Staatsorchester

Dirigent: Carlos Kleiber

Komponist: Richard Strauss

Label: ORFEO

Best.-Nr: 580031

Nr. 12a: Vilja-Lied. Entracte (Intermezzo)

aus: Die lustige Witwe. Operette in 3 Akten, 2. Akt

Länge: 02:51

Orchester: Frankfurter Opern- und Museumsorchester

Dirigentin: Joana Mallwitz

Komponist: Franz Lehár

Label: OEHMSCLASSICS

Best.-Nr: OC 983

Berlin, hör ich den Namen bloß ... Das macht die Berliner Luft (Ensemble)

aus: Frau Luna (Operette in 1 Akt)

Länge: 02:37

Solistin: Edith Hancke (Alt)(Frau Pusebach)

Solist: Harald Juhnke (Bariton)(Theophil)

Chor: Chor des Bayerischen Rundfunks

Orchester: Münchner Rundfunkorchester

Dirigent: Werner Schmidt-Boelcke

Komponist: Paul Lincke

Label: ACANTA

Best.-Nr: 42484

Plattentitel: Frau Luna (Auszüge)

(14) Danse sacrale. L'èlue

aus: Le sacre du printemps. Tableaux de la Russie Païenne en deux parties. Version von 1913

Länge: 04:26

Orchester: New York Philharmonic

Dirigent: Leonard Bernstein

Komponist: Igor Strawinsky

Label: Sony Classical

Best.-Nr: SMK 47629

Humoreske für Klavier, op. 101 Nr. 7 (B 187 Nr. 7)

Bearbeitet für Violine und Klavier

Länge: 03:40

Solist: Augustin Hadelich (Violine)

Solist: Charles Owen (Klavier)

Komponist: Antonín Dvořák

Label: PLG Classics

Best.-Nr: 0190295274764

I wish I knew how it would feel to be free

Länge: 02:48

Interpretin: Nina Simone

Komponist: William Edward "Billy" jr Taylor, Richard Lamb

Label: RCA Records Label

Best.-Nr: 88765442452

Ouvertüre

aus: Così fan tutte. Opera buffa in 2 Akten, KV 588

Länge: 04:26

Orchester: Wiener Philharmoniker

Dirigentin: Joana Mallwitz

Komponist: Wolfgang Amadeus Mozart

Label: ERATO

Skylark

Länge: 02:52

Interpretin: Aretha Franklin

Komponist: Hoagy Carmichael

Label: SONY

Best.-Nr: 88697915002