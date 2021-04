Sie ist eine Architektin der Fotografie. Mit Zeichnungen, Fotofragmenten und Montagen baut Beate Gütschow malerische Landschaften aus dem 18. Jahrhundert nach oder rekonstruiert historische Gebäude. Die Ergebnisse sehen aus wie reale Abbildungen - oder auch wie perfekt proportionierte Bühnenbilder. 1970 wurde die Künstlerin in Mainz geboren. Sie studierte in Hamburg und Oslo und lebt heute in Köln und Berlin. Von dort fotografiert sie für die ganze Welt. Ihre Arbeiten befinden sich unter anderem im New Yorker Guggenheim Museum, in der Pinakothek der Moderne in München und im Städel Museum in Frankfurt. Für Klassik-Pop-et cetera hat Beate Gütschow vor allem Songs mit aussagekräftigen Texten gewählt.

Musik-Laufplan

Titel: Alger Alger (Ausschnitt)

Länge: 05:32

Interpret: Lili Boniche

Komponist: Lili Boniche

Label: A.P.C

Best.-Nr: A.P.C 008



Titel: Die Wellen

Länge: 03:49

Interpret: Einstürzende Neubauten

Komponisten: Blixa Bargeld, Andrew Chudy, Alexander Hacke

Label: POTOMAK

Best.-Nr: 904432

Plattentitel: Alles wieder offen



Titel: Vilges suola

Länge: 04:15

Interpretin: Mari Boine Persen

Komponisten: Persen Bjørg, Mari Boine Persen

Label: Virgin



Titel: Könnt ihr mich hör'n?

Länge: 04:32

Interpreten: Marius no.1 & Cora E.

Komponist: Marius Walczak

Label: MINISTRY OF SOUND

Plattentitel: 1000 Songs 1955-2004 (Süddeutsche Zeitung Diskothek)



Titel: Anything anytime

Länge: 05:27

Interpret: DJ Hell

Komponisten: DJ Hell, Peter Kruder, Roberto di Gioia

Label: International Deejay Gigolo Records (Nova MD)



Titel: Tout va changer demain

Länge: 04:08

Interpret: Il Civetto

Komponisten: Leon Keiditsch, Robert Kondorosi

Label: EASTBLOK MUSIC

Best.-Nr: EBM032

Plattentitel: Facing the wall



Titel: Keine Zeit

Länge: 03:34

Interpretin: Dota Kehr

Komponistin: Dota Kehr

Label: KLEINGELDPRINZESSIN RECORDS

Plattentitel: Keine Zeit



Titel: No

Länge: 02:58

Interpretin: Billy Nomates

Komponistin: Tor Maries

Label: Invada Records



Titel: Oblivion soave (für Singstimme und Ensemble)

aus: L'incoronazione di Poppea ("Die Krönung der Poppea")

Länge: 02:45

Interpret: Philippe Jaroussky (Countertenor)

Ensemble: L'Arpeggiata

Künstlerische Leitung: Christina Pluhar

Komponist: Claudio Monteverdi

Label: VIRGIN CLASSICS



Titel: Lass liegen

Länge: 03:52

Interpret: Alligatoah

Komponist: Lukas Strobel

Label: G A P

Plattentitel: Musik ist keine Lösung



Titel: Dreiklangdimensionen (Ausschnitt)

Länge: 02:24

Interpret: Rheingold

Komponist: Bodo Staiger

Label: Soundcolours

Best.-Nr: SC0324

Plattentitel: Blank & Jones present So80s (so eighties) 5