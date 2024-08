Natur in der Stadt

Die Gärten von Paris

So sehr sich das Leben in der französischen Hauptstadt auf den Boulevards abspielt, so sehr ist es doch geprägt von den Gärten der Stadt. Einst Ausdruck der Macht verwandelten sie sich im 19. Jahrhundert zu grünen Repräsentanten der Grande Nation.

Hans von Trotha | 11. August 2024, 09:30 Uhr