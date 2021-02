Schon als Vierjährige wusste Franziska Pietsch, dass sie eines Tages mit der Geige auf der Bühne stehen wollte - wie ihre Eltern. Die Hochbegabte durfte als Jungstudentin an der Hochschule für Musik Hanns Eisler in Ost-Berlin studieren. Mit elf Jahren gab Franziska Pietsch ihr Konzertdebüt, bald folgten erste Solokonzerte mit den großen Orchestern der DDR. Der Weg endete plötzlich, als ihr Vater nach einer Tournee im Westen blieb. Die 14-Jährige bekam keinen Unterricht mehr, durfte keine Konzerte geben, nicht mehr an Wettbewerben teilnehmen. Erst nach ihrer Ausreise 1986 fand Franziska Pietsch in dem Geiger Ulf Hoelscher einen neuen Lehrer und Mentor. Sie wurde Konzertmeisterin renommierter Orchester, konzertierte als Solistin und widmete sich mit ihrem Trio Lirico der Kammermusik. Besonders verbunden fühlt sich Franziska Pietsch dem Komponisten Sergej Prokofjew und seiner "Suche nach einer eigenen künstlerischen Identität in einem totalitären Regime".

Musik-Laufplan

Titel: 1. Satz: Andantino

aus: Konzert für Violine und Orchester Nr. 1 D-Dur, op. 19

Länge: 04:08

Solistin: Franziska Pietsch (1969-)(Violine)

Orchester: Deutsches Symphonie-Orchester Berlin

Dirigent: Cristian Măcelaru

Komponist: Sergei Prokofieff

Label: AUDITE

Best.-Nr: 97733



Titel: Non, je ne regrette rien

Länge: 02:24

Interpretin: Edith Piaf

Komponist: Charles Dumont

Label: MUSICTALES

Best.-Nr: 2087121

Plattentitel: Vive la France



Titel: 1. Satz: Allegro

aus: Sonate für Violine und Klavier Nr. 5 F-Dur, op. 24

Länge: 05:49

Solist: David Oistrach (1908-1974)(Violine)

Solist: Lew Oborin (1907-1974)(Klavier)

Komponist: Ludwig van Beethoven

Label: Deutsche Grammophon

Best.-Nr: 02894796580



Titel: Ich hab im Traum geweinet

aus: Dichterliebe op.48, Lieder und Gesänge aus dem Lyrischen Intermezzo im 'Buch der Lieder' von Heinrich Heine für eine Singstimme und das Pianoforte.

Länge: 02:32

Solist: Fritz Wunderlich (Tenor)

Solist: Hubert Giesen (Klavier)

Komponist: Robert Schumann

Label: ACANTA

Best.-Nr: 43529



Titel: Nun seh' ich wohl, warum so dunkle Flammen

aus: Kindertotenlieder (für Singstimme und Orchester)

Länge: 05:11

Solist: Thomas Hampson (1955-)(Bariton)

Orchester: Wiener Philharmoniker

Dirigent: Leonard Bernstein

Komponist: Gustav Mahler

Label: Deutsche Grammophon

Best.-Nr: 4316822GH



Titel: Sonderzug nach Pankow

Länge: 03:32

Interpret: Udo Lindenberg

Komponist: Harry Warren

Label: ZETT RECORDS

Best.-Nr: 766065-2

Plattentitel: Norbert Kubis präsentiert: Schienen-Hits



Titel: 2. Satz: Adagio

aus: Quintett für 2 Violinen, Viola und 2 Violoncelli C-Dur, D 956 (op. posth. 163)

Länge: 04:26

Musiker: Isaac Stern (Vl), Alexander Schneider (Vl),

Milton Katims (Vla), Paul Tortelier (Vlc), Pablo Casals (Vlc)

Komponist: Franz Schubert

Label: CBS

Best.-Nr: 61 043



Titel: I put a spell on you

Länge: 02:34

Interpretin: Nina Simone

Komponist: Jalacy J. Hawkins

Label: Mercury

Best.-Nr: 846543-2

Plattentitel: In Concert / I put a spell on you



Titel: 1. Satz: Allegro con fuoco

aus: Sonate für Violine und Klavier, FP 119

Länge: 04:46

Solistin: Franziska Pietsch (1969-)(Violine)

Solist: Josu de Solaun (Klavier)

Komponist: Francis Poulenc

Label: AUDITE

Best.-Nr: 97.751