Die Geigerin Veronika Eberle

Als leidenschaftliche Kammermusikerin kann man Veronika Eberle auch in der Londoner Wigmore Hall oder der New Yorker Carnegie Hall erleben. (Felix Broede)

Musik-Laufplan

3. Satz: Rondeau. Tempo di menuetto

aus: Konzert für Violine und Orchester A-Dur, KV 219

Länge: 03:49

Solistin: Ana Chumachenco (Violine)

Orchester: Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks

Dirigent: Colin Davis

Komponist: Wolfgang Amadeus Mozart

Label: ORFEO

Best.-Nr: C210016

Adagio - Allegro vivace

aus: Quartett a-moll, op. 13, MWV R 22 (für 2 Violinen, Viola und Violoncello)

Länge: 03:38

Ensemble: Cherubini Quartett

Komponist: Felix Mendelssohn Bartholdy

Label: EMI CLASSICS

Best.-Nr: 077775451627

4. Satz: Molto allegro

aus: Sinfonie C-Dur, KV 551

Länge: 04:20

Orchester: Chamber Orchestra of Europe

Dirigent: Nikolaus Harnoncourt

Komponist: Wolfgang Amadeus Mozart

Label: WEA International

Best.-Nr: 256463388-2

3. Satz: Rondo. Allegro

aus: Konzert für Violine und Orchester D-Dur, op. 61

Länge: 03:52

Solistin: Veronika Eberle (Violine)

Orchester: London Symphony Orchestra

Dirigent: Simon Rattle

Komposition: Ludwig van Beethoven, Jörg Widmann (Kadenzen)

Label: LSO Live

Best.-Nr: LSO5094

The way you make me feel

Länge: 02:48

Interpret: Michael Jackson

Komponist: Michael Jackson

Label: Epic

Best.-Nr: 88725400952

Nr. 1: Es-Dur. Andante moderato

aus: 3 Intermezzi für Klavier, op. 117

Länge: 03:47 (Ausschnitt)

Solist: Lars Vogt (Klavier)

Komponist: Johannes Brahms

Label: EMI CLASSICS

Best.-Nr: 557543-2

I got rhythm

Länge: 02:54

Interpret: Stéphane Grappelli

Interpret: Django Reinhardt

Komponist: George Gershwin

Label: Zyx-Records

Best.-Nr: 56050-2

Plattentitel: Greatest hits My melancholy baby

1. Satz: Andante - Allegretto (scherzando)

aus: Konzert für Violine und Orchester

Länge: 02:53 (Ausschnitt)

Solistin: Veronika Eberle (Violine)

Orchester: Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks

Dirigent: Yannick Nézet-Séguin

Komponist: Alban Berg

Nr. 5: "Hier ist die Aussicht frei"

aus: Teil 2, aus: Szenen aus Goethes Faust in 3 Abteilungen für Soli, Chor und Orchester, WoO 3

Länge: 04:35

Solist: Christian Gerhaher (Bariton)(Doctor Marianus)

Orchester: Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks

Dirigent: Daniel Harding

Komponist: Robert Schumann