Die Gewinner erhalten jeweils 25.000 Euro. Fünf weitere Geschäfte bekommen den Titel "Besonders herausragend" und je 15.000 Euro: Die "Buchhandlung im Alten Rathaus" in Damme, "Ostertor" in Bremen, "Der Esel auf dem Dach" in Wittenberg, "InterKontinental" in Berlin sowie die "Lyrikhandlung am Hölderlinturm" in Tübingen.
Überschattet wird die Preisvergabe von einer politischen Debatte. Weimer hatte drei Buchhandlungen wegen Extremismusverdachts ausgeschlossen. Kritiker sprechen von einem Eingriff in die Meinungsfreiheit.
Diese Nachricht wurde am 21.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.