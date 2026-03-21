Kultur
Die Hauptgewinner des Buchhandlungspreises stehen fest

Die Hauptgewinner des Buchhandlungspreises stehen fest. Kulturstaatsminister Weimer hat die Gewinner bekanntgegeben. Als "Beste Buchhandlung" wurden drei Läden ausgezeichnet: "Aegis" in Ulm, "Serifee" in Leipzig und "Prinz Eisenherz" in Berlin.

    Nahaufnahme von Büchern in einer Buchhandlung in Mannheim
    Mit dem Buchhandlungspreis sollen die besten Büchergeschäfte geehrt werden. (Archivbild) (picture alliance / CHROMORANGE / Udo Herrmann)
    Die Gewinner erhalten jeweils 25.000 Euro. Fünf weitere Geschäfte bekommen den Titel "Besonders herausragend" und je 15.000 Euro: Die "Buchhandlung im Alten Rathaus" in Damme, "Ostertor" in Bremen, "Der Esel auf dem Dach" in Wittenberg, "InterKontinental" in Berlin sowie die "Lyrikhandlung am Hölderlinturm" in Tübingen.
    Überschattet wird die Preisvergabe von einer politischen Debatte. Weimer hatte drei Buchhandlungen wegen Extremismusverdachts ausgeschlossen. Kritiker sprechen von einem Eingriff in die Meinungsfreiheit.
    Diese Nachricht wurde am 21.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.