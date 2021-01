Der Hund steht auf seinen Hinterpfoten und hat Sirius im Maul – so beschrieb es der griechische Dichter Aratos im dritten Jahrhundert vor Christus. Andere Autoren sprachen vom Hund mit dem lodernden Gesicht oder meinten, dass das Tier Feuer speit.

Der Große Hund folgt Orion auf den Fersen, hat aber mythologisch keinen direkten Bezug zu ihm. Er scheint eher dem Hasen nachzujagen, der sich unterhalb Orions am Himmel befindet.

Der Große und – oberhalb des Einhorns – Kleine Hund in einer historischen Darstellung (Bode)

Für Eratosthenes stellte der Große Hund Lailaps dar – den Hund, der so schnell läuft, dass ihm keine Beute entkommen kann. Lailaps war ein Geschenk für die passionierte Jägerin Prokris. In ihrer Heimat wütete ein Fuchs, der so schnell war, das ihn niemand einholen konnte. Die Menschen dort opferten monatlich ein Kind, um das Tier zu besänftigen. Schließlich hetzte Prokris Lailaps auf den Fuchs. Ein Hund, dem nichts entkommen konnte, jagte einen Fuchs, den niemand einholen konnte. Zeus setzte diesem paradoxen Rennen schließlich ein Ende und verwandelte beide zu Stein.

Der Große Hund wurde zudem am Himmel verewigt, nach einer Version der Sage ist der Kleine Hund der unermüdliche Fuchs. Am Himmel leuchtet er ein Stück links oberhalb von Sirius.

Die beiden Hunde jagen jetzt Nacht für Nacht über das Firmament. Zumindest der funkelnde Sirius ist selbst im Lichtermeer einer Großstadt problemlos zu erkennen.