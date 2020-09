1984 wurde Lucia Cadotsch in Zürich geboren. Mit 14 entdeckte sie ihre Liebe zum Jazz: Die Plattensammlung ihres Vaters begeisterte sie, vor allem Aufnahmen mit Miles Davis, John Coltrane, Nina Simone und Billie Holiday. Lucia Cadotsch bekam Klavier- und Gesangsunterricht und ging mit 18 Jahren an die Universität der Künste Berlin, um Jazzgesang zu studieren. Sie begründete diverse Ensembles, zum Beispiel das Popquartett Schneeweiss + Rosenrot, mit dem sie 2012 den Neuen Deutschen Jazzpreis gewann. 2016 gelang Lucia Cadotsch der internationale Durchbruch mit dem Album "Speak Low". Ein Jahr später erhielt sie den ECHO Jazz als Sängerin des Jahres. Heute lebt sie in Berlin.





Musik-Laufplan

Titel: Cry, want

Länge: 05:08

Interpret: Jimmy Giuffre

Komponist: James Peter "Jimmy" Giuffre

Label: ECM-Records

Best.-Nr: 849644-2

Plattentitel: Jimmy Giuffre 3, 1961 (Fusion - Thesis)



Titel: Deep song

Länge: 03:11

Interpretin: Billie Holiday

Komponist: George C. jr Cory

Label: Zyx-Records

Best.-Nr: NGCCD002

Plattentitel: I love you Porgy



Titel: Busses

Länge: 04:32

Interpretin: Tys Tys

Komponistin: Maria Laurette Friis

Label: Loretta Records

Plattentitel: Go Get Some



Titel: Slow hot wind

Länge: 04:42

Interpretin: Lucia Cadotsch

Komponist: Henry Mancini

Label: yellowbird

Best.-Nr: YEB7761

Plattentitel: Speak low



Titel: Kings

Länge: 04:10

Interpret: Kit Downes

Komponist: Kit Downes

Label: ECM-Records

Best.-Nr: 2559/5782651

Plattentitel: Obsidian



Titel: Passacaglia ungharese für Cembalo

Länge: 05:02

Solistin: Elisabeth Chojnacka (Cembalo)

Komponist: György Ligeti

Label: Sony Classical

Best.-Nr: SK 62307



Titel: Cats

Länge: 02:42

Interpret: Liun and The Science Fiction Band

Komponisten: Lucia Cadotsch, Wanja Slavin

Label: yellowbird

Best.-Nr: o. A.



Titel: Ritual union

Länge: 03:30

Interpret: Little Dragon

Komponisten: Yukimi Nagano, Hakan Wirenstrand, Fredrik Källgren Wallin, Erik Bodin

Label: PEACE FROG

Best.-Nr: PFG150CD

Plattentitel: Ritual union



Titel: All the way to Rajasthan

Länge: 06:58

Interpret: Kurt Rosenwinkel

Komponist: Kurt Rosenwinkel

Label: Verve

Best.-Nr: 589776-2

Plattentitel: Heartcore