1963 wurde Annette Maria Marx in Hannover geboren. Sie ist aufgewachsen zwischen Ostermärschen, Heinz-Rühmann Filmen und Heintje-Platten und studierte Theaterwissenschaften, iberoromanische Philologie und Deutsche Sprachwissenschaften. Tausendschön nennt sie sich, weil die gelernte Zierpflanzengärtnerin an das kleine Gänseblümchen gedacht hat, das im Volksmund ein Tausendschön ist.

Gänsehaut in Klassik-Pop-et cetera

Nessi Tausendschön war Sängerin diverser Rock- und Jazzbands und steht seit über 30 Jahren mit eigenen poetisch skurrilen Kabarettprogrammen auf der Bühne. Seitdem hat sie Preise wie den Deutschen Kabarettpreis, den Salzburger Stier und den deutschen Kleinkunstpreis abgeräumt. In Klassik-Pop-et cetera sorgt sie für einen Gänsehaut-Moment mit einem Song des kasachischen Sängers Dimash Kudaibergen. Er handelt von einem SOS-Ruf "Von einem Erdling in Not" ("S.O.S D’Un Terrien En Detresse") und wirkt in Zeiten der Corona-Krise besonders eindrücklich.

