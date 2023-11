Karnevalauftakt in Köln (IMAGO / Political-Moments / IMAGO)

In Köln feiern zehntausende Jecken den Beginn der Session. Bei der Eröffnung um 11 Uhr 11 auf dem Heumarkt sagte Oberbürgermeisterin Reker mit Blick auf den Nahostkrieg, es sei in Ordnung, Karneval zu feiern. Dies bedeute nicht, dass man nicht an jene Menschen denke, die von Krieg und Gewalt betroffen seien. Im Historischen Rathaus erklang aus Solidarität mit den jüdischen Mitbürgern der Ruf "Kölle Alaaf!Kölle Allaf!Kölle Schalom!" In Köln sind nach Angaben der Stadt mehr als 2.000 Polizisten, Ordnungsamtsmitarbeiter und private Sicherheitskräfte im Einsatz.

In Mainz versammelten sich rund 9.000 Menschen auf dem Schillerplatz. Im ostdeutschen Wasungen wird dieses Jahr 500 Jahre Ersterwähnung des Thüringer Straßenkarnevals gefeiert. Die schwäbisch-alemannische Fastnacht beginnt zwar erst am 6. Januar, aber auch in Südwestdeutschland gibt es Veranstaltungen.

