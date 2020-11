Aufgewachsen ist die 1983 geborene Liz Kosack im US-Bundesstaat Maine. Nach ihrem Studium in New Jersey an der William Patterson University tauchte sie in die experimentierfreudige Jazzszene Brooklyns ein. Seit 2013 lebt die Keyboarderin in Berlin und ist dort in einer Vielzahl von Ensembles aktiv. Für ihre klangschillernde Musik wurde sie 2019 mit dem SWR-Jazzpreis ausgezeichnet. Dabei ist ihre Bühnenpräsenz nicht nur ein musikalisch ästhetisches Ereignis, sondern immer auch ein optisches: Liz Kosack tritt stets in einer von ihr gefertigten Gesichtsmaske anonymisiert vor das Publikum.

Liz Kosack spielt mit Mund- und Gesichtsschutz beim Moers Festival 2020 ohne Publikum. (dpa)



Musik-Laufplan

Titel: Spiritual eternal

Länge: 02:54

Interpretin: Alice Coltrane (1937-2007)(Harfe,keyb)

Komponistin: Alice Coltrane

Label: Warner Bros. Records

Best.-Nr: 56198

Plattentitel: Eternity



Titel: O vis aeternitatis (Ausschnitt) (O Kraft der Ewigkeit)

Länge: 02:57

Solistin: Laurie Monahan (Sopran)

Ensemble: Sequentia

Dirigentin: Barbara Thornton

Komponistin: Hildegard von Bingen

Label: Harmonia Mundi

Best.-Nr: 05472-77320-1



Titel: Miss Furr and Miss Skeen. Opera for computer voices (Ausschnitt)

Länge: 03:42

Interpret: Warren Burt

Komponist: Warren Burt

Label: Voys Edition

Best.-Nr: keine

Plattentitel: Voys 3



Titel: Dogs - Part 2

Länge: 03:59

Interpretin: Liz Kosack

Komponistin: Liz Kosack



Titel: Kriti: Padavini (Adi tala mit Vina und Mrdangam)

Länge: 03:46

Interpret: Trichy Sankaran (Mrdangam = Schlaginstrument)

Komponist: Traditional

Label: Kein Label angegeben

Best.-Nr: CDT-120

Plattentitel: Laya Vinyas - the South Indian drumming of Trichy Sankaran



Titel: Kill Robok

Länge: 03:39

Interpret: Squarepusher

Komponist: Tom Jenkinson

Label: WARP

Plattentitel: Do You Know Squarepusher



Titel: Nr. 6: Lebhaft mit Kadenz

aus: Des kleinen Elektromusikers Lieblinge 7 Stücke für 3 Trautonien

Länge: 03:18

Solist: Oskar Sala (Mixturtrautonium)

Komponist: Paul Hindemith

Label: ERDENKLANG

Best.-Nr: 81032



Titel: Nr. 9 aus: Elektronische Impressionen

Länge: 02:30

Solist: Oskar Sala (Mixturtrautonium)

Komponist: Oskar Sala

Label: ERDENKLANG

Best.-Nr: 81032



Titel: # 7 Bend / Plier / Biege

Länge: 06:08

Interpreten: Ivann Cruz (git), Liz Kosack (synth)

Komponisten: Liz Kosack, Ivann Cruz

Plattentitel: Free electro



Titel: 2. Satz "Adagio"

aus: Brandenburgisches Konzert Nr 3 G-Dur, BWV 1048

Länge: 02:47

Interpretin: Wendy Carlos (synth)("Walter Carlos")

Komponist: Johann Sebastian Bach

Bearbeitung: Wendy Carlos

Label: SONY

Best.-Nr: SK 53789

Plattentitel: Switched-on Bach



Titel: What reason could I give

Länge: 01:41

Interpret: Ornette Coleman

Komponist: Ornette Coleman

Label: CBS

Best.-Nr: S64774

Plattentitel: Science Fiction



Titel: Boadicea

Länge: 01:40

Interpretin: Enya

Komponistin: Enya

Label: WEA International

Best.-Nr: 421333-2/1