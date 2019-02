Jessica Sturmberg: In zweieinhalb Wochen ist bereits wieder der Höhepunkt des Karnevals mit den Rosenmontagszügen. Der größte ist der Zug in Köln, Millionen Menschen, auch viele von außerhalb kommen in die Stadt um mitzufeiern. Auf den Wagen fahren auch immer prominenten Gäste mit, Schauspieler, Fußballer und Politiker.

In diesem Jahr will der Innenminister von Nordrhein-Westfalen, Herbert Reul, auf einem Wagen der Karnevalsgesellschaft der Roten Funken mitfahren. Das hat wiederum einige Aktivisten des Hambacher Forsts dazu gebracht, Störungen und Blockaden gegen den Rosenmontagszug anzukündigen. Denn Herbert Reul war es, der die Räumung des Hambacher Forsts angeordnet und auch immer wieder verteidigt hatte.

Moritz Küpper, unser Landeskorrespondent in NRW. Wie ernst zunehmen sind diese Ankündigungen von Blockaden und Störungen?

Hambacher Forst wird Thema im Karnevalszug

Moritz Küpper: Tja, das ist eine gute Frage. Karneval ist ja auch immer etwas Spaß, da verschwimmen die Grenzen. Was wir mit Sicherheit seit heute sagen können, ist - denn heute Vormittag wurden einige Wagen des Kölner Rosenmontagszugs präsentiert - dass der Hambacher Forst, das Thema in diesem Zug eine Rollen spielen wird. Es gibt dazu einen Wagen.

Ob es darüber hinaus aber – eben in Form von Blockaden oder Störungen – stattfindet, da habe ich meine Zweifel. Gestern kamen ja Medienberichte dazu in Kölner Zeitungen auf. Das Ganze fußt auf Post, Beiträgen, in sozialen Netzwerken, die schon ein paar Tage alt sind. Die Behörden müssen sich dann damit beschäftigen, müssen schauen, ob da etwas dran ist.

Bei der Kölner Polizei sagte man mir auch, dass man die Situation beobachte, auch im Innenministerium gab man sich da heute eher zurückhaltend. Klar ist: NRW-Innenminister Herbert Reul wird am Zug teilnehmen. Er freue sich auf den höchsten Feiertag im Rheinland, ließ er ausrichten.

