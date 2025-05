Zeigt in Klassik-Pop-et cetera "ein Stück, das man förmlich riechen kann": Frauke Roth. (Simon Pauly)

Musik-Laufplan

An American in Paris

Länge: 04:31

Interpretation: New York Philharmonic Orchestra

Leitung: Leonard Bernstein

Komposition: George Gershwin

Label: CBS

Best.-Nr: 72080

Andante für Flöte und Orchester C-Dur, KV 315 (KV 285e)

Länge: 02:15

Interpretation: Emmanuel Pahud

Orchester: Münchner Rundfunkorchester

Leitung: Ivan Repušić

Komposition: Wolfgang Amadeus Mozart

Label: WARNER CLASSICS

Arie des Florestan: In des Lebens Frühlingstagen

aus: Fidelio. Oper, op 72 (1. Akt )

Länge: 04:48

Interpretation: Peter Seiffert (Tenor), Chamber Orchestra of Europe

Leitung: Nikolaus Harnoncourt

Komposition: Ludwig van Beethoven

Label: TELDEC CLASSICS

Best.-Nr: 4509-94560-2

Prélude

aus: Suite für Violoncello solo Nr. 1 G-Dur, BWV 1007

Länge: 02:26

Interpretation: Paul Tortelier (Violoncello)

Komposition: Johann Sebastian Bach

Label: EMI CLASSICS

Best.-Nr: 6886282

Der Lindenbaum (5)

aus: Winterreise. Liederzyklus, op 89; D 911

Länge: 04:37

Interpretation: Dietrich Fischer-Dieskau (Bariton), Gerald Moore (Klavier)

Komposition: Franz Schubert

Label: Deutsche Grammophon

Best.-Nr: 437235-2

Further on (up the road)

Länge: 03:07

Interpretation: Bruce Springsteen & The Sessions Band

Komposition: Bruce Springsteen

Label: COLUMBIA

Best.-Nr: 709582-2

Plattentitel: Live in Dublin

2. Le Spectre de la rose

aus: Les Nuits d'été, op. 7

Länge: 06:22

Interpretation: Jessye Norman (Sopran), London Symphony Orchestra

Leitung: Colin Davis

Komposition: Hector Berlioz

Label: Philips

Best.-Nr: 4756380

Me and Bobby McGee

Länge: 02:28

Interpretation: Janis Joplin

Komposition: Kris Kristofferson

Label: UNIVERSAL

Best.-Nr: 980914-4

Plattentitel: The very best of Singer/Songwriters

Chor der gefangenen Hebräer, 3. Teil

aus: Nabucco. Dramma lirico in 4 Teilen

Länge: 04:55

Interpretation: Chor der Deutschen Oper Berlin, Orchester der Deutschen Oper Berlin

Leitung: Giuseppe Sinopoli

Komposition: Giuseppe Verdi

Label: Deutsche Grammophon

Best.-Nr: 465326-2