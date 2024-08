Die Linken-Vorsitzenden Wissler (l) und Schirdewan auf dem Parteitag in Augsburg. (Karl-Josef Hildenbrand / dpa / Karl-Josef Hildenbrand)

In Umfragen für die Landtagswahlen in Thüringen, Sachsen und Brandenburg im September liegt die Partei deutlich hinter dem Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW), das sich im Frühjahr von ihr abgespalten hatte. Durch diese Abspaltung hatte die Linke im Bundestag ihren Fraktionsstatus eingebüßt. Bei der Europawahl kam sie nur auf 2,7 Prozent, in bundesweiten Umfragen liegt sie derzeit ebenfalls nur bei drei Prozent.

"Wunsch nach personellem Neuanfang"

Wissler erklärte , sie habe wahrgenommen, "dass es in Teilen der Partei den Wunsch nach einem personellen Neuanfang gibt." Nun bleibe der Linken bis zum Parteitag genug Zeit "für ein transparentes Verfahren und eine innerparteiliche Meinungsbildung zu Kandidaturen." Schirdewan erklärte , er sei "nach gründlichem Nachdenken in den zurückliegenden Wochen" der Meinung, "dass unsere Partei in der jetzigen Situation neue Perspektiven und Leidenschaft braucht, um die notwendige Erneuerung voranzutreiben".

Wissler steht seit Februar 2021 an der Spitze der Linken, zunächst gemeinsam mit der Thüringer Politikerin Hennig-Wellsow. Schirdewan übernahm den Ko-Vorsitz im Juni 2022.

Linken-Vorstand übt Selbstkritik

Der Parteivorstand zeigt sich in seiner Erklärung selbstkritisch: Die Linke habe bei wichtigen Themen "zu oft" nicht mit einer Stimme gesprochen und strittige Fragen "zum Teil nicht klar entschieden". Zudem habe die Partei "keine ausreichend wirksamen Strategien gegen den Rechtsruck gefunden".

Beim Parteitag Mitte Oktober in Halle müsse sich die Linke "strategisch neu aufstellen" und ihre Positionen schärfen. Als zentrale Themen nennt der Vorstand unter anderem "soziale Sicherheit, gerechte Verteilung, mehr Teilhabe und gleichwertige Lebensverhältnisse". Ziel sei es, "bei der Bundestagswahl 2025 wieder in Fraktionsstärke in den Bundestag einzuziehen".

Die Abspaltung des BSW kommt in dem Antrag nur am Rande vor. In einem Aufsatz, der am Samstag im Online-Magazin der Partei veröffentlicht wurde, schreibt Wissler, man hätte die Trennung viel früher forcieren müssen. Vor der später eingetretenen Entwicklung hätten Einzelne "schon vor vielen Jahren" gewarnt. Sie habe "die Gefahr für die Partei damals aber unterschätzt", räumt Wissler ein.

