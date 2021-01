Die Regisseurin Annekatrin Hendel Tanz und Traurigkeit

Zeigt in ihren Filmen ein ganz eigenes Bild der ehemaligen DDR: Annekatrin Hendel. (picture alliance / dpa / Gregor Fischer)

Verführer, Charismatiker, Gescheiterte... Annekatrin Hendel interessiert sich für "Täter-Charaktere". In Klassik-Pop-et cetera zeichnet die Regisseurin dazu passende Soundtrack-Porträts.

Annekatrin Hendel nimmt sich in ihren Filmen die hässlichen Flecken in Geschichte und Gesellschaft vor. Oft sind ihre Figuren von Menschen inspiriert, die sie selbst kennengelernt hat, vor ihrer Zeit als Filmemacherin. In Ostberlin wurde Annekatrin Hendel geboren, sie studierte Design und arbeitete als Kostüm- und Szenenbildnerin. Nach der Wende ist sie zu einer Art Bewegtbild-Anthropologin geworden, zu einer Chronistin, die gegen die Tilgung der Geschichten und Erfahrungen der DDR-Bürger anfilmt - so wurde sie in der FAZ porträtiert. 2004 gründete Annekatrin Hendel die Filmproduktionsfirma IT WORKS! Medien und ist dort bis heute Geschäftsführerin, Regisseurin und Produzentin für Spiel- und Dokumentarfilme. Ihre "Verrats-Trilogie" über prägende Literaten der DDR wurde mit vielen Preisen belohnt. Zu ihren erfolgreichen Filmen zählen außerdem "Fünf Sterne", "Flake - Mein Leben" und ihr jüngster Dokumentarfilm "Schönheit & Vergänglichkeit". In ihm zeigt Hendel, was aus der letzten DDR-Erwachsenengeneration geworden ist.





Musik-Laufplan

Titel: I love to love (but my baby loves to dance)

Länge: 03:04

Interpretin: Tina Charles

Komponist: James Jacques Bolden

Label: CBS

Best.-Nr: 460236-1

Plattentitel: Greatest Hits 100 Disco Classics



Titel: Tanz mich bis zur Liebe Schluss

Länge: 04:35

Interpretin: Bettina Wegner

Komponistin: Bettina Wegner

Label: Calygram

Plattentitel: Was ich zu sagen hatte



Titel: Tzigane, rhapsodie de concert pour violon et piano

Länge: 09:39

Interpret: Régis Pasquier

Komponist: Maurice Ravel

Label: Saphir Productions

Plattentitel: Ravel: Sonaten



Titel: Lob des Kommunismus

Länge: 01:05

Interpret: Ekkehard Schall

Komponist: Hanns Eisler

Label: LITERA

Best.-Nr: keine

Plattentitel: Dritter Brecht-Abend mit Ekkehard Schall



Titel: Das Lied Vom Einsamen Mädchen

Länge: 06:29

Interpretin: Nico

Komponist: Robert Gilbert, Richard Heymann

Label: Cherry Red

Plattentitel: Nico in Tokyo



Titel: Strange angels

Länge: 03:50

Interpretin: Laurie Anderson

Komponistin: Laurie Anderson

Label: Warner Bros. Records

Best.-Nr: 925900-1

Plattentitel: Strange angels



Titel: Heavy cross

Länge: 04:03

Interpret: Gossip

Komponisten: Beth Ditto, Nathan Howdeshell, Hannah Blilie

Label: SONY MUSIC MEDIA

Best.-Nr: 19439722692

Plattentitel: Pop Giganten Rock



Titel: Push the sky away

Länge: 04:10

Interpret: Nick Cave & The Bad Seeds

Komponisten: Nick Cave, Ellis

Label: Bad Seed

Plattentitel: Push the sky away



Titel: Wichtig sind die Tage, die unbekannt sind

Länge: 03:50

Interpret: Marek Grechuta

Komponist: Janek Pawluskiewicz

Label: Polskie Nagrania Muza

Plattentitel: 40 Piosenek



Titel: Sea lion

Länge: 03:31

Interpret: Matthew Matilda

Komponisten: Matthew Austin, Matilda Pfeiffer, Johannes Rythmoser

Label: recordJet

Plattentitel: Season of love