"Berlin ist meine zweite Heimat geworden", sagt Dorka Gryllus im Dlf. Fühle sie sich doch einmal fremd, höre sie "Englishman in New York" von Sting, das gebe ihr Kraft.

Sang in der Berliner Band RotFront

Die Schauspielerin wurde 1972 in Budapest geboren. In der ungarischen Hauptstadt studierte sie Schauspiel und wurde noch während der Ausbildung für die Hauptrolle in der Verfilmung von Péter Esterházys Bestseller "Siebzehn Schwäne" engagiert - eine Rolle, die sie in ihrem Heimatland berühmt machte. Anfang der 2000er zog Dorka Gryllus nach Berlin, wo sie als Leadsängerin der Band RotFront auftrat und die internationale Filmszene bei der Berlinale auf sich aufmerksam machte. Für ihre Rolle in "Dallas Pashamende", eine Filmtragödie über ein Roma-Camp, wurde sie 2003 als "European Shooting Star" der Berlinale ausgezeichnet. Seitdem wirbelt Dorka Gryllus in der europäischen Theater- und Filmlandschaft umher, lernt ihre Texte im Auto, stets unterwegs, vor allem zwischen Budapest, Berlin und Wien, wo sie zwischen Proben am Volkstheater ein Zeitfenster für Klassik-Pop-et cetera eingeschoben hat.

Musik-Laufplan

Titel: aus: Jesu, der du meine Seele. Kantate, BWV 78

Arie und Duett: Wir eilen mit schwachen, doch emsigen Schritten

Länge: 05:19

Solist: Julianne Baird (Sopran)

Solist: Allan Fast (Countertenor)

Solist: Frank Kelley (Tenor)

Solist: Jan Opalach (Bass)

Chor: The Bach Ensemble

Orchester: The Bach Ensemble

Dirigent: Joshua Rifkin

Komponist: Johann Sebastian Bach

Label: Oiseau-Lyre, l'

Best.-Nr: 455706-2



Titel: Téli éj

Länge: 03:18

Interpreten: Dániel Gryllus (vc), Dorka Gryllus (vc), Vilmos Gryllus (vc, g), Samu Gryllus (vc, bg), Becze Gábor (kb), Zsoldos Béla (perc)

Komponist: Dániel Gryllus

Label: Gryllus

Best.-Nr: k.A.

Plattentitel: Családi kör



Titel: Szi Ek Sej (She Is The One)

Länge: 06:28

Interpret: Ando Drom

Komponist: Ando Drom

Label: Pacific North Music ‎

Plattentitel: Gypsy life on the road



Titel: Remmidemmi (Yippie yipiie yeah)

Länge: 03:46

Interpret: Rotfront

Komponist: Sebastian Hackert, Bartosch Jeznach, Philipp Grütering, Malte Pittner

Label: eSSAY RECORDINGS

Best.-Nr: AYCD21

Plattentitel: Emigrantski Raggamuffin



Titel: Englishman in New York

Länge: 04:27

Interpret: Sting

Komponist: Sting

Label: A&M

Best.-Nr: 540993-2

Plattentitel: Nothing like the sun



Titel: Rated X

Länge: 04:02

Interpret: Kool & The Gang

Komponist: Ronald Nathan Bell, Robert "Kool" Bell, George Melvin Brown, Richard Allen Westfield, Dennis Ronald Thomas, Robert "Spike" Mickens, Claydes Eugene Smith

Label: VERTIGO BERLIN

Best.-Nr: 2723867

Plattentitel: Soul kitchen - The original motion picture soundtrack



Titel: Nocturne für Klavier cis-moll, op. Posth.

Länge: 03:20

Interpret: Tamàs Vàsàry

Komponist: Frédéric Chopin

Plattentitel: Nocturne für Klavier cis-moll, op. Posth.



Titel: Part-time lover

Länge: 04:30

Interpret: Palya Bea

Komponist: N. N.

Label: SONY

Best.-Nr: 88697642232



Titel: Schokolade

Länge: 03:00

Interpret: Deine Freunde

Komponist: Florian "Flo" Sump, Lukas Nimscheck, Markus Pauli

Label: noch mal!!

Best.-Nr: -

Plattentitel: Schokolade Ausm Häuschen