Julia Franck stammt aus einer traditionsreichen Berliner Familie bildender und darstellender Künstler*innen. Ihre Mutter ist die Schauspielerin Anna-Katharina Franck, ihr Vater der Regisseur Jürgen Sehmisch. Julia Franck und ihre Zwillingsschwester Cornelia wurden 1970 in Ost-Berlin geboren. Acht Jahre später reiste ihre Mutter mit ihnen in die Bundesrepublik aus. 1983 zog Julia Franck nach West-Berlin und studierte später an der Freien Universität. Mitte der neunziger Jahre veröffentlichte sie erste literarische Texte, wurde zum Klagenfurter Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb eingeladen und beschäftigte sich in mehreren Romanen mit komplizierten Beziehungsgeflechten und der Ost-West-Geschichte Deutschlands. Für ihren Roman "Die Mittagsfrau" wurde sie 2007 mit dem Deutschen Buchpreis ausgezeichnet. Das Buch wurde mehrfach für die Bühne bearbeitet, der Roman "Lagerfeuer" fürs Kino verfilmt. Julia Francks neuester Roman "Welten auseinander" erscheint Mitte Oktober im S. Fischer-Verlag.



