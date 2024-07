Paris

Die Seine als Bühne: So läuft die Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele ab

Am Abend werden in Paris die Olympischen Sommerspiele offiziell eröffnet. Erstmals findet die Zeremonie nicht in einem Stadion statt - sondern mitten in der Stadt. Zehntausende Polizisten sichern die Feier. Unklar ist, ob und wie sich die heutigen Angriffe auf das Bahnnetz auf die Eröffnungsfeier auswirken werden.

26.07.2024