Laut einer Studie der Weltgesundheitsorganisation WHO von 2016 sind weltweit mehr als 1,4 Milliarden Menschen gesundheitlich gefährdet aufgrund fehlender körperlicher Aktivität. In Deutschland betrifft das rund 37% der Bevölkerung. Bis 2025 will die WHO den Anteil der Bewegungsmuffel um 10% reduzieren. Das Ziel: pro Woche und Person zweieinhalb bis fünf Stunden Bewegung oder Sport.

Wie halten Sie es mit körperlichen Aktivitäten? Sitzen Sie noch oder laufen Sie schon? Und welche Sportarten machen Sie, damit es Ihnen gesundheitlich und mental besser geht?

Gesprächsgäste:

Prof. Dr. Petra Jansen , Sportpsychologin und Leiterin des Instituts für Sportwissenschaften an der Universität Regensburg

, Sportpsychologin und Leiterin des Instituts für Sportwissenschaften an der Universität Regensburg Dr. Gerhard Koch , Kinderarzt und Vorsitzender der Plattform "Ernährung und Bewegung e.V." (peb), Berlin

, Kinderarzt und Vorsitzender der Plattform "Ernährung und Bewegung e.V." (peb), Berlin Paulina Ioannidou, Sportwissenschaftlerin und Physio- & Trainingstherapeutin, Köln

Rufen Sie uns kostenfrei an unter der Telefonnummer 00800 4464 4464. Oder schreiben Sie eine Mail an: lebenszeit@deutschlandfunk.de.