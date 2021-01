Die Sopranistin Golda Schultz Die Idee von Freiheit

An der Bayerischen Staatsoper hat ihre Karriere begonnen, heute singt sie auf den großen internationalen Bühnen: Golda Schultz. (Dario Acosta)

"Ich finde, alles was Mozart geschrieben hat, menschlich und himmlisch", sagt Golda Schultz im Dlf. Ihre Mission: Das Publikum soll auf der Bühne echte Menschen sehen, mit denen es sich identifizieren kann.

Einen ganzen Roadtrip lang mussten Goldas Eltern die Kassette "Graceland" von Paul Simon in Dauerschleife spielen, um die Siebenjährige auf der Rückbank zu befrieden. Internationale Musik war ein rares Gut während der Apartheid in Südafrika. Ein paar Tapes konnte ihr Vater jedoch aus seiner Studentenstadt Freiburg ins Land schmuggeln.

Demut und Passion

Golda Schultz wurde 1984 in Südafrika geboren und wuchs dort in Bloemfontein auf. Für ihr Gesangsstudium ging sie an die renommierte New Yorker Juilliard School. Heute lebt sie in Bayern, zwei Jahre war sie Mitglied im Münchner Opernstudio und schaffte es dann ins Ensemble der Bayerischen Staatsoper. Zu erleben war und ist sie auf internationalen Bühnen als Pamina in Mozarts "Zauberflöte", als Sophie im Strauss‘schen "Rosenkavalier" oder als Clara in der Gershwin-Oper "Porgy and Bess". Im Deutschlandfunk erzählt Golda Schultz leidenschaftlich und selbstironisch von Begegnungen mit ihren Idolen: ob mit Maria Callas in der Universitätsbibliothek oder mit dem Komponisten Stephen Sondheim in einer Musicalaufführung. Die Sopranistin ist nicht nur gut darin, Arien zu schmettern, sondern auch darin, Fan zu sein.

