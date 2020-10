Ihre mal grotesken, mal verzweifelten, mal machthungrigen Bühnenfiguren gestaltet Sarah Maria Sun intensiv und kompromisslos. Aufgewachsen ist sie auf einem Bauernhof im Ruhrgebiet. Mit ihren Eltern sang sie Lieder von Joan Baez und den Beatles. Heute tritt die 42-Jährige auf in den renommierten Opern- und Konzerthäusern von Frankfurt bis Paris, bei Festivals von Salzburg bis New York, mit Orchestern wie den Berliner Philharmonikern und mit Spezialensembles für zeitgenössische Musik wie den Neuen Vocalsolisten Stuttgart. Sarah Maria Sun ist ein politischer Kopf, sie lebt vegan und setzt sich für Frauen in Not ein.

Musik-Laufplan

Titel: The best of all possible worlds

Länge: 03:23

Interpret: Max Adrian

Komponist: Leonard Bernstein

Label: CBS

Best.-Nr: MK38732

Plattentitel: Candide



Titel: Im Tempo des Scherzo aus: Sinfonie Nr.2 c-Moll

Länge: 05:13

Solist: Christa Ludwig (Mezzosopran)

Solist: Barbara Hendricks (Sopran)

Orchester: New York Philharmonic Orchestra

Dirigent: Leonard Bernstein

Komponist: Gustav Mahler

Label: Deutsche Grammophon

Best.-Nr: 4916444



Titel: Nacreous

Länge: 02:07

Interpret: Tanya Tagaq

Komponist: Tanya Tagaq, Radik Tyulyush, Christine Duncan

Label: SIX SHOOTER

Best.-Nr: SIX0102



Titel: D'oiseaux d'étoiles

Länge: 03:42

Solistin: Sarah Maria Sun (Sopran)

Solistin: Stefka Perifanova (Klavier)

Komponist: Olivier Messiaen

Label: Mode

Best.-Nr: 9659198



Titel: Proud Mary

Länge: 02:40

Interpreten: Ike & Tina Turner

Komponist: John C. Fogerty

Label: Bear Family Records

Best.-Nr: BCD16881

Plattentitel: Sweet Soul Music - 26 scorching classics from 1971



Titel: Nr. 1: Wohlstandskonversation aus: 2 Szenen für 7 Stimmen a cappella

Länge: 02:19

Ensemble: Neue Vocalsolisten Stuttgart

Komponist: Friedrich Cerha



Titel: Präludium Nr. 3 aus: 8 Präludien (für 6 Stimmen)

Länge: 00:55

Ensemble: Neue Vocalsolisten Stuttgart

Komponist: Mischa Käser

Label: WDR Eigenproduktion



Titel: Give it away

Länge: 03:13

Interpret: Björn Berge

Komponist: Flea

Label: Farmen

Best.-Nr: CFCD106

Plattentitel: Illustrated Man



Titel: Stani mi, Maytcho

Länge: 02:29

Interpretinnen: Le Mystère des Voix Bulgaires

Komponist: Krasimir Kiurkchiysky

Label: WELTBILD

Best.-Nr: 702167



Titel: Short people

Länge: 02:10

Interpret: Randy Newman

Komponist: Randy Newman

Label: Warner Bros. Records

Best.-Nr: 927321-2

Plattentitel: Little Criminals Rock Times - Extra-CD 2



Titel: I don't understand the poor

Länge: 04:05

Interpreten: Sarah Maria Sun & The Gurks

Komponist: Steven Lutvak

Label: Mode

Best.-Nr: 9755082

Plattentitel: Killer Instincts