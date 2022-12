Expeditionen zum Venustransit

Die Venus und die Entfernung der Sonne

Vor 140 Jahren lagen Astronomen in Australien, im Süden Afrikas, in der Karibik, am Kap Hoorn, in Mexiko und anderen Orten auf der Lauer. Sie verfolgten gebannt, wie die Venus vor der Sonnenscheibe entlang zog.

Von Dirk Lorenzen | 06.12.2022