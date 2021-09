Digital Services Act und Digital Markets Act Die EU will die Internet-Konzerne in den Griff bekommen

Wie kann man von einem Messenger zu einem anderen umziehen? Nach welchen Regeln werden Internet-Postings gelöscht? Was wird Usern in ihren Social-Media-Feeds und Such-Ergebnissen angezeigt, was nicht? Beim Gesetzespaket der EU-Kommission geht es um Verbraucherschutz - vor allem aber um fairen Wettbewerb.

Von Achim Killer

