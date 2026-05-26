Die Energie- und Rohstoffpreise sind für die deutliche Mehrheit der Betriebe das derzeit größte Geschäftsrisiko, wie die Deutsche Industrie- und Handelskammer mitteilte. Das habe eine Konjunkturumfrage unter 23.000 Unternehmen ergeben. Viele Betriebe hielten sich bei Investitionen zurück, jeder vierte plane einen Personalabbau.
DIHK-Hauptgeschäftsführerin Melnikov erklärte, der Kostendruck ziehe sich inzwischen durch nahezu alle Wirtschaftszweige. Hinzu kämen Strukturprobleme und die Folgen der Rezession in den vergangenen Jahren.Weiterführende Informationen
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Diese Nachricht wurde am 26.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.