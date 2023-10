So sei zum Beispiel nicht nachvollziehbar, warum Asylbewerber in vorläufiger Unterbringung nicht arbeiten dürften, sagte der SPD-Politiker in unserem Programm . Unter ihnen seien viele mit einer hohen Bleibewahrscheinlichkeit, deswegen spreche nichts dagegen, dass sie einer Erwerbstätigkeit nachgingen.

Die CDU-Abgeordnete Güler sagte ebenfalls im Deutschlandfunk , in anderen Ländern funktioniere die Arbeitsmarktintegration besser, so etwa in Polen oder Frankreich. Daher müsse man sich in in Deutschland fragen, ob es für Asylbewerber genügend Anreize gebe, in den Arbeitsmarkt zu gehen. Und da sei man dann wieder beim Thema Sozialleistungen.