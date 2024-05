Der Sprecher des Vereins "Unsere Kurve", Kessen, sagte dem Deutschlandfunk , zwar wisse man, dass der Fußball Geld brauche und dort, wo es ums Geld gehe, die Moral oft in den Hintergrund trete. "Aber dass man einen Rüstungskonzern, der sein Geld damit verdient, dass er Waffen herstellt, die Menschen töten, der durch den Ukrainekrieg ein wirtschaftliches Aufleben erlebt – dass man mit diesem Geld bei Borussia Dortmund jetzt Stürmer verpflichten will, das ist ein Dammbruch." Die Partei die Linke in Nordrhein-Westfalen forderte Borussia Dortmund auf, den Vertrag rückgängig zu machen. Bundeswirtschaftsminister Habeck nannte das Sponsoring eines Fußballvereines durch einen Rüstungskonzern ungewöhnlich. Dies zeige aber auch, was der Stand der Dinge sei, sagte der Grünen-Politiker mit Blick auf den russischen Krieg in der Ukraine. Mitglieder des BVB-Fanrats, der vorab einbezogen oder zumindest informiert worden sein soll, lehnten laut Sportinformationsdienst eine Stellungnahme ab; ebenso das Bundesverteidigungsministerium, dessen Rat der Klub zuvor gesucht haben soll.