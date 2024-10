Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) (picture alliance / dpa / Bernd von Jutrczenka)

Er sagte dem Online-Portal "The Pioneer", eine Garantie dafür könne er zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht geben. Er würde sich freuen, wenn in der Bundesregierung eine Einigung gelinge, die eine finanzielle Solidität und wirtschaftliche Stärke für Deutschland herstelle. Sollte dies der Fall sein, werde die Frage nach einem Verbleib in der Koalition bis zum Ende der Legislaturperiode mit "Ja" beantwortet. Sollte dies aber nicht gelingen, gebe es womöglich eine andere Antwort.

Buschmann betonte, derzeit führe man in der Bundesregierung intensive Debatten darum, welches der richtige Weg für Deutschland sei. Dies sei für die Freien Demokraten nicht nebensächlich, sondern vielmehr eine Schicksalsfrage für das Land.

Grosse-Brömer (CDU): "führungsloses Dahintorkeln" der Ampel-Koalition

Der CDU-Abgeordnete und Vorsitzende des Wirtschaftsauschusses im Bundestag, Grosse-Brömer, sprach im Deutschlandfunk von einem - Zitat - "führungslosem Dahintorkeln" der Ampel-Koalition. Zudem sagte er mit Blick auf Ressortchef Habeck, Deutschland habe in den vergangenen drei Jahren vorrangig einen Klima- und nicht einen Wirtschaftsminister gehabt.

