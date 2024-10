Regierung in der Krise

Viele Beobachter haben Zweifel daran, dass die Ampelregierung noch bis zur Bundestagswahl 2025 halten wird. (picture alliance / dts-Agentur / -)

Die Automobilindustrie in der Krise, die Steuereinnahmen absehbar im Sinkflug und dann wäre da noch ein möglicher Wahlsieg Donald Trumps bei der anstehenden US-Wahl – mehr denn je bräuchte es aktuell eine stabile deutsche Regierung. Doch die scheint mehr mit sich selbst beschäftigt, als mit den vielfältigen Herausforderungen: Viele politische Beobachter sehen immer mehr Anzeichen dafür, dass die Ampelkoalition keine besonders lange Zukunft mehr hat. Wo steht die Regierung aktuell und wie könnte es nach Neuwahlen weitergehen: ein Überblick.

Aktuell spricht nicht mehr viel dafür, dass die Koalition aus SPD, Grünen und FDP Weihnachten noch erleben wird. Selbst Kanzler, Vize-Kanzler und Finanzminister, die bisher noch an einem Strang gezogen haben, brüskieren sich gegenseitig. Aktuelles Beispiel: Der Doppel-Wirtschaftsgipfel am 29. Oktober 2024. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat dazu Vertreter der Großindustrie und Verbände ins Kanzleramt eingeladen. Wirtschaftsminister Robert Habeck (B‘90/Grüne) und Finanzminister Christian Lindner (FDP) sollen nicht daran teilnehmen.

Lindner wiederum rief für denselben Tag zu einer Gegenveranstaltung auf, bei der er sich mit dem Mittelstand traf. Der FDP-Chef hatte erklärt, er sei nicht in die Planungen des Kanzlers einbezogen worden. Das FDP-Treffen müsse ergänzend zum Kanzleramtstreffen verstanden werden. Vize-Kanzler Robert Habeck brachte indes einen milliardenschweren schuldenfinanzierten Deutschlandfonds ins Gespräch, für den es keine politische Mehrheit gibt.

Dlf-Hauptstadtkorrespondent Stephan Detjen bezeichnet die Ereignisse vom 29. Oktober als „offen zur Schau getragene Illoyalitäten“ innerhalb des Regierungslagers. Damit ginge die Koalition einen weiteren Schritt auf ihr vorzeitiges Ende zu. Der Weg dafür sei schon vorgezeichnet.

Eine wichtige Rolle für den Fortbestand der Ampelkoalition dürfte die Nacht vom 14. auf den 15. November 2024 spielen. In dieser Nacht findet die sogenannte Bereinigungssitzung im Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages statt. In dieser Sitzung kommen alle Ministerinnen und Minister in den Haushaltsausschuss und verhandeln dort über Nacht über ihren Etat. Wird sich die Regierung über den Haushalt für das kommende Jahr einig, könnte die Regierung unter Scholz möglicherweise doch noch bis zum regulären Bundestagswahltermin am 28. September 2025 im Amt bleiben.

Ein weiteres wichtiges Datum ist die US-Präsidentschaftswahl am 5. November 2024. Wird Trump zum zweiten Mal gewählt oder versinken die Vereinigten Staaten danach in einem politischen Chaos, kann sich Deutschland keine Regierungskrise leisten. Befürworter von Neuwahlen sagen deswegen: Gerade wenn es geopolitisch und wirtschaftlich schwierig ist, muss Deutschland handlungsfähig sein.

Angesichts von parallelen Wirtschaftsgipfeln scheine die Koalition aber weder in der Lage noch willens weiter gemeinsam zu regieren, meint Dlf-Hauptstadtkorrespondent Detjen. Neuwahlen, also ein vorgezogenes Ende dieser Regierung, könnten – so das Argument von Neuwahl-Befürwortern - eine politische Handlungsfähigkeit Deutschlands wiederherstellen.

Das größte Interesse an vorgezogenen Neuwahlen hat derzeit Bundesfinanzminister und FDP-Chef Lindner. Seine Partei strebt am deutlichsten aus der Ampelkoalition heraus. Die FDP setzt auf einen politischen Gewinn, wenn sie als die Partei in den Bundestagswahlkampf zöge, die der Ampelregierung ein Ende bereitet hat, schätzt Dlf-Hauptstadtkorrespondent Detjen das Kalkül der Partei ein.

Andere Akteure hätten ein Interesse am Fortbestand der Regierung. Insbesondere Bundeskanzler Scholz. Er hofft, den 15-Prozent-Rückstand seiner Partei gegenüber der Union bis September 2025 aufholen zu können

Angenommen, man würde sich Mitte November nicht auf einen gemeinsamen Haushalt für 2025 einigen können, würde es zunächst Gespräche mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (SPD) geben. Anschließend könnte Bundeskanzler Scholz die Vertrauensfrage stellen. 2005 hatte der damalige Bundeskanzler Gerhard Schröder (SPD) dieses Vorgehen gewählt, um den Bundestag vorzeitig aufzulösen und vorgezogene Neuwahlen herbeizuführen.

Als mögliches Datum für vorgezogene Bundestagswahlen wird in Berlin aktuell immer wieder der 9. März 2025 genannt, eine Woche nach der Bürgerschaftswahl in Hamburg.

Die CDU bereitet sich schon auf eine Regierungsübernahme vor. Laut Äußerungen von Parteimitgliedern bevorzugt die Union eine Zweierkoalition. Ausgehend von aktuellen Umfragen spricht viel für eine neue Regierungskoalition aus Union und einer stark geschrumpften SPD.

Zum Problem könnte die prognostizierte Stärke von der AfD und dem Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) werden. Denn: Eine neue Regierung stünde weiter vor der Herausforderung, einen tragfähigen Haushalt zustande zu bringen. In Berlin stellt man sich darauf ein, dass noch einmal Sondervermögen eingerichtet werden müssen. Für eine entsprechende Grundgesetzänderung wäre eine Zweidrittelmehrheit notwendig. Kämen BSW und AfD auf mehr als ein Drittel der Sitze im Bundestag – wie aktuelle Umfragen prognostizieren – hätten beide Parteien zusammen eine Sperrminorität.