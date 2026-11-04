Anspiel - Neues vom Klassik-Markt
Beethoven und Schumann aufregend neu gespielt

Eine Eroica-Aufnahme, wie es sie schon lange nicht mehr gegeben hat, sagt Björn Woll. Eleonore Büning ist in ihrem Urteil der neuen Aufnahme des Ensemble Resonanz verhaltener. Die drei Musikjournalisten diskutieren wieder über sechs aktuelle Alben.

Susann El Kassar im Gespräch mit Eleonore Büning und Björn Woll |
Diese sechs Alben werden in der Sendung besprochen:
Ludwig van Beethoven: Sinfonie Nr. 3 „Eroica"
Ensemble Resonanz
Ricardo Minasi, Leitung

Label: harmonia mundi
Ludwig van Beethoven
Streichquartett Nr. 9 C-Dur, op. 59 Nr. 3 "Rasumowsky-Quartett 3"
Streichquartett Nr. 11 f-Moll, op. 95 "Quartetto Serioso"
Große Fuge, op. 133
Chiaroscuro Quartet

Label: BIS records
Schumann: Complete Piano Trios
Antje Weithaas, Violine
Marie Elisabeth Hecker, Cello
Denes Varjon, Klavier

Label: Deutsche Grammophon
Homage to Heifetz
Lalo "Symphonie espagnole", Korngold Violinkonzert, und weiteres
Maria Dueñas, Violine
Itamar Golan, Klavier
Gustavo Dudamel, Leitung
Simon Bolivar Symphony Orchestra of Venezuela

Label: Deutsche Grammophon
East meets West
Werke von Widmann, Chin, Darvishi und Ades
Anne Sophie Mutter, Violine
Nancy Zhou, Violine
Pablo Ferrandez, Cello
u.a.

Label: alpha classics
The Pyramid's Recital
Fatma Said, Sopran
Les Frivolités de Paris
Sammy El-Ghadab, Leitung

Label: Warner classics

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