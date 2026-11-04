Anspiel - Neues vom Klassik-Markt

Diese sechs Alben werden in der Sendung besprochen:
Ludwig van Beethoven: Sinfonie Nr. 3 „Eroica"
Ensemble Resonanz
Ricardo Minasi, Leitung
Label: harmonia mundi
Ensemble Resonanz
Ricardo Minasi, Leitung
Label: harmonia mundi
Ludwig van Beethoven
Streichquartett Nr. 9 C-Dur, op. 59 Nr. 3 "Rasumowsky-Quartett 3"
Streichquartett Nr. 11 f-Moll, op. 95 "Quartetto Serioso"
Große Fuge, op. 133
Chiaroscuro Quartet
Label: BIS records
Streichquartett Nr. 9 C-Dur, op. 59 Nr. 3 "Rasumowsky-Quartett 3"
Streichquartett Nr. 11 f-Moll, op. 95 "Quartetto Serioso"
Große Fuge, op. 133
Chiaroscuro Quartet
Label: BIS records
Schumann: Complete Piano Trios
Antje Weithaas, Violine
Marie Elisabeth Hecker, Cello
Denes Varjon, Klavier
Label: Deutsche Grammophon
Antje Weithaas, Violine
Marie Elisabeth Hecker, Cello
Denes Varjon, Klavier
Label: Deutsche Grammophon
Homage to Heifetz
Lalo "Symphonie espagnole", Korngold Violinkonzert, und weiteres
Maria Dueñas, Violine
Itamar Golan, Klavier
Gustavo Dudamel, Leitung
Simon Bolivar Symphony Orchestra of Venezuela
Label: Deutsche Grammophon
Lalo "Symphonie espagnole", Korngold Violinkonzert, und weiteres
Maria Dueñas, Violine
Itamar Golan, Klavier
Gustavo Dudamel, Leitung
Simon Bolivar Symphony Orchestra of Venezuela
Label: Deutsche Grammophon
East meets West
Werke von Widmann, Chin, Darvishi und Ades
Anne Sophie Mutter, Violine
Nancy Zhou, Violine
Pablo Ferrandez, Cello
u.a.
Label: alpha classics
Werke von Widmann, Chin, Darvishi und Ades
Anne Sophie Mutter, Violine
Nancy Zhou, Violine
Pablo Ferrandez, Cello
u.a.
Label: alpha classics
The Pyramid's Recital
Fatma Said, Sopran
Les Frivolités de Paris
Sammy El-Ghadab, Leitung
Label: Warner classics
Fatma Said, Sopran
Les Frivolités de Paris
Sammy El-Ghadab, Leitung
Label: Warner classics