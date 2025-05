Telemann-Wettbewerb 2025

Inspirationsquelle für den Nachwuchs

„An Telemann kommt man nicht vorbei, wenn man sich mit alter Musik und historischer Aufführungspraxis beschäftigt.“ So brachte es eine der Teilnehmerinnen beim 13. Internationalen Telemann-Wettbewerb in Magdeburg auf den Punkt. Erstmals wurde er in zwei Kategorien ausgetragen: historische Streichinstrumente sowie Kammermusik-Ensembles. Und noch nie konkurrierten so viele Nachwuchsmusiker um die begehrten Preise.