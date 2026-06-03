Anspiel - Neues vom Klassik-Markt
Diskussionsrunde über aktuelle Klassik-Alben

Drei Album-Highlights und drei unklare Alben aus den vergangenen Monaten stellen Eleonore Büning, Björn Woll und Susann El Kassar zur Diskussion. Und nicht jedes Album gefällt gleichermaßen.

Susann El Kassar im Gespräch mit Björn Woll und Eleonore Büning |
Über folgende Alben wird in der Sendung diskutiert:
Antonio Vivaldi: Die Vier Jahreszeiten
Daishin Kashimoto, Violine
Berliner Barocksolisten

Label: Berliner Philharmoniker Recordings
Joseph Beer: Der Prinz von Schiras
Philharmonisches Orchester Regensburg
Stefan Veselka, Leitung
Carlos Moreno Pelizari (Prinz Nadir von Schiras)
Kirsten Labonte (Violet)
u.a.

Label: cpo
Bohuslav Martinu: 6 Symphonien
Bamberger Symphoniker
Jakub Hrusa

Label: Deutsche Grammophon
„Behlcanto“
Daniel Behle, Tenor
Alliage Quintett

Label: Prospero
Johann Sebastian Bach: Goldbergvariationen
Asya Fateyeva, Saxofon
Andreas Borregaard, Akkordeon
Eckard Runge, Cello

Label: Berlin classics
Clemence de Grandval: Mazeppa
Nicole Car, Matrena
Tassis Christoyannis, Mazeppa
Münchner Rundfunkorchester
Mikhail Gerts, Leitung

Label: Bru Zane

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