Anspiel - Neues vom Klassik-Markt

Über folgende Alben wird in der Sendung diskutiert:
Antonio Vivaldi: Die Vier Jahreszeiten
Daishin Kashimoto, Violine
Berliner Barocksolisten
Label: Berliner Philharmoniker Recordings
Daishin Kashimoto, Violine
Berliner Barocksolisten
Label: Berliner Philharmoniker Recordings
Joseph Beer: Der Prinz von Schiras
Philharmonisches Orchester Regensburg
Stefan Veselka, Leitung
Carlos Moreno Pelizari (Prinz Nadir von Schiras)
Kirsten Labonte (Violet)
u.a.
Label: cpo
Philharmonisches Orchester Regensburg
Stefan Veselka, Leitung
Carlos Moreno Pelizari (Prinz Nadir von Schiras)
Kirsten Labonte (Violet)
u.a.
Label: cpo
Bohuslav Martinu: 6 Symphonien
Bamberger Symphoniker
Jakub Hrusa
Label: Deutsche Grammophon
Bamberger Symphoniker
Jakub Hrusa
Label: Deutsche Grammophon
„Behlcanto“
Daniel Behle, Tenor
Alliage Quintett
Label: Prospero
Daniel Behle, Tenor
Alliage Quintett
Label: Prospero
Johann Sebastian Bach: Goldbergvariationen
Asya Fateyeva, Saxofon
Andreas Borregaard, Akkordeon
Eckard Runge, Cello
Label: Berlin classics
Asya Fateyeva, Saxofon
Andreas Borregaard, Akkordeon
Eckard Runge, Cello
Label: Berlin classics
Clemence de Grandval: Mazeppa
Nicole Car, Matrena
Tassis Christoyannis, Mazeppa
Münchner Rundfunkorchester
Mikhail Gerts, Leitung
Label: Bru Zane
Nicole Car, Matrena
Tassis Christoyannis, Mazeppa
Münchner Rundfunkorchester
Mikhail Gerts, Leitung
Label: Bru Zane