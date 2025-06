Alexander Dobrindt (CSU), Bundesinnenminister. (Archivbild) (Sebastian Christoph Gollnow / dpa / Sebastian Gollnow)

Man stelle in einem erhöhten Maße fest, dass sich junge Menschen radikalisierten, sagte der CSU-Politiker den Funke-Medien. Die Gewaltbereitschaft unter Jugendlichen in der rechtsextremen Szene wachse stark. Die Sicherheitsbehörden würden diesen Trend aber auch unter Linksextremisten und jungen Islamisten erkennen. Das Erstarken der politischen Gewalt sei ein weiterer Hinweis darauf, dass es einen - Zitat - "Störmechanismus" in der Gesellschaft gebe. Der Staat müsse dem mit Ansprache und Aufklärung entgegentreten, betonte Dobrindt.

Diese Nachricht wurde am 09.06.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.